Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ δημοσίευσε δημοσκόπηση που φανερώνει πως το 66% των Ισραηλινών θεωρεί ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Αντίθετα, το 27% πιστεύει ή είναι βέβαιο πως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα, ενώ ένα 7% δηλώνει αναποφάσιστο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό όσων επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου έχει αυξηθεί κατά 13 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, όταν είχε τεθεί το ίδιο ερώτημα. Ο κύριος λόγος που οι Ισραηλινοί λένε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί είναι η διακινδύνευση των ομήρων.

Παραίτηση Νετανιάχου

Το 64% των Ισραηλινών πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και να παραιτηθεί, είτε αμέσως (45%) είτε μετά τον πόλεμο (19%).

naftemporiki.gr