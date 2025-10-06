Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλβανία η δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα, την ώρα που εκφωνούσε ποινή σε κατηγορούμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:40, όταν ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα δέχθηκε πυρά από τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με το Oranews, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές, με αποτέλεσμα ο δικαστής να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκαν και δύο πολίτες, πατέρας και γιος. Ο ένας από τους δύο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, όπως αναφέρουν οι γιατροί, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Η δολοφονία μέσα σε δικαστική αίθουσα έχει συγκλονίσει την αλβανική κοινή γνώμη και προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στο δικαστικό σώμα.

Protothema.gr