Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τους διπλωμάτες της να καταψηφίσουν το ψήφισμα του ΟΗΕ που καλεί την Ουάσινγκτον να άρει το εμπάργκο κατά της Κούβας, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη της Αβάνας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τηλεγράφημα που επικαλείται το Reuters.

Στο έγγραφο, με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ καλούν τους διπλωμάτες τους να ενημερώσουν άλλες κυβερνήσεις ότι η Κούβα παρέχει ενεργή στήριξη στη Μόσχα, καθώς «μετά τη Βόρεια Κορέα, αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ξένων στρατευμάτων στη ρωσική επίθεση». Το τηλεγράφημα αναφέρει ότι από 1.000 έως 5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερωτηθείς σχετικά, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους Κουβανούς μαχητές. Ωστόσο, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον λαμβάνει υπόψη τις αναφορές περί συμμετοχής Κουβανών στον πόλεμο και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Αβάνας ότι «απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της από το να χρησιμοποιούνται σαν πιόνια στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο».

Το ψήφισμα του ΟΗΕ για το εμπάργκο κατά της Κούβας υιοθετείται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση από το 1992, με ευρεία πλειοψηφία, παραμένοντας ωστόσο μη δεσμευτικό.

