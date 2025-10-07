Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και ένας πολίτης, σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε βομβαρδισμούς που αποδόθηκαν στις κουρδικές δυνάμεις στο Χαλέπι της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης μεταξύ της κυβέρνησης της Δαμασκού και της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν drones με εκρηκτικά σε συνοικίες με κουρδική πλειοψηφία, όπως τη Σέιχ Μαχσούντ και την Ασράφια.

Από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Χαλέπι διοικείται από νέες αρχές υπό ριζοσπάστες ισλαμιστές, ενώ οι συνοικίες Σέιχ Μαχσούντ και Ασράφια παραμένουν υπό τον έλεγχο τοπικών κουρδικών μονάδων, που συνδέονται με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), παρά τη συμφωνία του Απριλίου για αποχώρησή τους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αχμπαρίγια, που επικαλείται πηγή στα σώματα ασφαλείας,

«μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε επίθεση των ΣΔΔ εναντίον φυλακίων ασφαλείας γύρω από τη συνοικία Σέιχ Μαχσούντ στο Χαλέπι».

Η ίδια πηγή έκανε λόγο και για πολίτη που σκοτώθηκε σε κουρδικό βομβαρδισμό.

Το Αχμπαρίγια πρόσθεσε ότι «δεκάδες οικογένειες» εγκατέλειψαν τις συνοικίες Ασράφια και Σέιχ Μαχσούντ λόγω «του σφυροκοπήματος της περιοχής από τις ΣΔΔ με βαριά πολυβόλα και ολμοβόλα».

Το Συριακό Παρατηρητήριο ανέφερε πως οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και οι περιοχές έχουν περικυκλωθεί από ενισχύσεις του συριακού στρατού.

Το επίσημο πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι τραυματισμένοι πολίτες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Χαλεπίου έπειτα από «πυρά με ολμοβόλα και βαριά πολυβόλα των ΣΔΔ εναντίον κατοικημένων συνοικιών».

Μέσω ανάρτησης στο Facebook, ο κυβερνήτης του Χαλεπίου Αζάμ αλ Γαρίμπ κάλεσε τους κατοίκους «να παραμείνουν στα σπίτια τους απόψε και να απομακρυνθούν όσο περισσότερο είναι δυνατόν από περιοχές όπου εκτυλίσσονται μάχες». Διαβεβαίωσε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες, σε συντονισμό «με τα μέρη», για «αποκλιμάκωση» και «τέλος των εχθροπραξιών».

Από την πλευρά τους, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις —ο ένοπλος βραχίονας της κουρδικής διοίκησης που ελέγχει τομείς της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας— διέψευσαν ότι επιτέθηκαν σε κυβερνητικά φυλάκια. Κατηγόρησαν, αντίθετα, τη Δαμασκό για «ασφυκτική πολιορκία» των κουρδικών συνοικιών και για απόπειρα προέλασης με άρματα μάχης.

Οι ΣΔΔ ανέφεραν ότι κάτοικοι πήραν τα όπλα «στο πλευρό των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας» για να υπερασπιστούν τις γειτονιές τους.

Παρά τη συμφωνία του Μαρτίου μεταξύ της νέας de facto κυβέρνησης και των ΣΔΔ για την ένταξη των πολιτικών και στρατιωτικών δομών της κουρδικής διοίκησης στους εθνικούς θεσμούς, βαθιές διαφορές εξακολουθούν να εμποδίζουν την εφαρμογή της.

