Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το CBS News που επικαλείται την Πυροσβεστική.

Το ελικόπτερο, το οποίο εκτελούσε αεροδιακομιδές ασθενών, συνετρίβη στις ανατολικές λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue.

Η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η Πυροσβεστική δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

iefimerida.gr