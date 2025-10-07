Στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής, εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς και άλλων ενόπλων οργανώσεων διείσδυσαν στο Ισραήλ, περνώντας τον φράχτη της Γάζας, και εξαπέλυσαν επιθέσεις σε χωριά και σε ένα μουσικό φεστιβάλ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη — οι δράστες είχαν λίστες με ονόματα κατοίκων για εκτέλεση ή απαγωγή — και εξαιρετικά αιματηρή: τουλάχιστον 1.195 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 815 άμαχοι, ενώ 251 πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Σύμφωνα με τη βρετανική διακομματική έκθεση «Roberts report», οι νεκροί ανήλθαν σε 1.182 και οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 4.000, με το 73% των θυμάτων να είναι πολίτες — από ένα νεογέννητο μόλις 14 ωρών μέχρι μια 92χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος.

Η αγριότητα της επίθεσης εκδηλώθηκε σε πολλά μέτωπα: ένοπλοι πυροβολούσαν οδηγούς στους δρόμους, εκτόξευαν ρουκέτες σε κατοικίες, χρησιμοποιούσαν χειροβομβίδες και RPG για να διαλύσουν ασφαλή δωμάτια και έβαζαν φωτιά σε σπίτια, καίγοντας ζωντανούς όσους είχαν καταφύγει μέσα.

Μετά τη σφαγή, πολλοί από τους δράστες κατέγραψαν τα εγκλήματα με κάμερες σώματος και κινητά τηλέφωνα, μεταδίδοντάς τα στα social media ή στέλνοντάς τα στους συγγενείς των θυμάτων –μια πράξη που χαρακτηρίστηκε ως «ψηφιακή τρομοκρατία».

Το μακελειό στο Φεστιβάλ Μουσικής Supernova

Το Supernova Music Festival κοντά στο κιμπούτς Ρεΐμ ήταν ένα από τα πρώτα σημεία επίθεσης. Χιλιάδες νέοι χόρευαν στην έρημο όταν, γύρω στις 06:40, ρουκέτες άρχισαν να πέφτουν. Μέσα σε λίγα λεπτά, ένοπλοι σε μοτοσικλέτες και pickup κύκλωσαν τον χώρο, πυροβολώντας αδιάκριτα όσους έτρεχαν να σωθούν.

Οι τρομοκράτες έριξαν δεκάδες χειροβομβίδες σε ένα καταφύγιο, προκαλώντας διαμελισμούς, ενώ άλλοι σύρθηκαν από τα μαλλιά και ξυλοκοπήθηκαν μπροστά από κάμερες. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκεί σημειώθηκε η μεγαλύτερη απώλεια ζωών: τουλάχιστον 364 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το «Roberts report» κάνει λόγο για πάνω από 370 νεκρούς.

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz — BNO News (@BNONews) October 8, 2023

Πολλοί κατέγραψαν με τα κινητά τους τις τελευταίες στιγμές τους ή κατέφυγαν στους αγρούς, κρυμμένοι για ώρες ενώ οι ένοπλοι τους έψαχναν ως θηράματα.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Ανάμεσα στις πιο εμβληματικές εικόνες ήταν η απαγωγή της 26χρονης Νόα Αργκαμάνι, που καταγράφηκε σε μοτοσικλέτα, και η σορός της Γερμανοϊραηλινής Σάνι Λουκ, γυμνή στο πίσω μέρος φορτηγού, προκαλώντας διεθνή οργή.

Η σορός της Σάνι Λουκ σε ένα αγροτικό μπροστά από τρομοκράτες της Χαμάς που ζητωκραύγαζαν

Η Νόα Αργκαμάνι, από την άλλη ήταν πιο τυχερή μέσα στις σκοτεινές στιγμές που έζησε. Απήχθη, αλλά επιβίωσε, απελευθερώθηκε.

Η στιγμή της απαγωγής της:

🧡🧡🎗️Shiri Bibas, 33, kidnapped together with her two small children – Kfir (1 yo) and Ariel (4 yo).



Despite multiple requests Hamas refuses to confirm whether the family is dead or alive or allow the Red Cross to visit the children. pic.twitter.com/jtw1l4oJwm — The Persian Jewess (@persianjewess) May 19, 2024

Ισραηλινοί στο χώρο του φεστιβάλ Nova δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς

Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η θλίψη για τα θύματα του Ισραήλ εξακολουθεί να συνοδεύεται από τον ήχο των βομβαρδισμών στον χώρο του φεστιβάλ Nova.

Τα τελευταία δύο χρόνια, αυτός ο χώρος έχει μετατραπεί από ένα σκηνικό ωμής βίας σε ένα μνημείο. Σήμερα επ αφορμής της μαύρης επετείου, απλοί πολίτες βρίσκονται στο σημείο για να αφήσουν ένα λουλούδι, ή ένα σημείωμα στον χώρο που γνωστοί, συγγενείς, φίλοι αλλά και άγνωστοί τους σφαγιάστηκαν δίχως έλεος από τη Χαμάς.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το σημείο της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Nova:

Σε κάποια βίντεο φαίνονται βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι να σύρονται έξω απ’ τα αυτοκίνητά τους, από τη θέση του οδηγού, του συνοδηγού, ή τα πίσω καθίσματα, να πετάγονται στην άσφαλτο και να δέχονται πυροβολισμούς από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.

Σε κάποια από τα βίντεο είναι σαν οι τρομοκράτες της Χαμάς να κάνουν σκοποβολή σε κινούμενα αυτοκίνητα με άοπλους, αμέριμνους επιβάτες. Αυτό έγινε μεταξύ άλλων τοποθεσιών στο Shaar Ha Neger.

Σφαγές στα κιμπούτς: Κφαρ Άζα, Μπε’ερί και Νιρ Οζ

Οι ένοπλοι δεν περιορίστηκαν στον χώρο του φεστιβάλ. Σε τουλάχιστον 19 κιμπούτς και πέντε μοσάβ μπήκαν πόρτα‐πόρτα σκοτώνοντας οικογένειες. Στο Κφαρ Άζα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 56 άμαχοι και απήχθησαν 18 άνθρωποι (ανάμεσά τους επτά παιδιά). Επιζώντες περιέγραψαν πως κρύφτηκαν για 28 ώρες σε ασφαλή δωμάτια ακούγοντας τους μαχητές να τρώνε και να σπάνε ό,τι έβρισκαν. Οι Ισραηλινοί αργότερα βρήκαν πτώματα με δίδυμα ηλικίας δέκα μηνών ζωντανά μέσα σε καταφύγιο, τα οποία είχαν περάσει όλη την ημέρα χωρίς γάλα.

Στο Κιμπούτς Μπε’ερί σκοτώθηκαν τουλάχιστον 97 κάτοικοι και 30 απήχθησαν, ανάμεσά τους δέκα παιδιά. Μάρτυρες μιλούν για μαχητές που πυροβολούσαν όσους βρίσκονταν στους δρόμους, ενώ άλλοι κρύφτηκαν σε θάμνους για ώρες βλέποντας καμένα αυτοκίνητα και ακούγοντας κραυγές. Η νοσηλεύτρια Νιρίτ Χανβάλντ προσπαθούσε να σώσει τραυματίες σε κλινική γεμάτη αίματα, μέχρι που τελείωσαν τα πυρομαχικά.

CCTV camera reveals the moment Hamas gunman entered Kibbutz Be'eri where they massacres over 100 civilians.



Several gunman can be seen attempting to open the gate until a residents car approaches.



The gunman then execute those in the car and enter.



pic.twitter.com/iBlzbtgCUc — Oli London (@OliLondonTV) October 11, 2023

Στο Νιρ Οζ, οι σκηνές θύμιζαν ταινία τρόμου: τουλάχιστον 38 πολίτες σκοτώθηκαν και 75, μεταξύ τους τουλάχιστον 15 παιδιά, απήχθησαν – ο μεγαλύτερος αριθμός ομήρων από ένα μόνο σημείο. Η επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 6:49 π.μ., όταν κάμερες κλειστού κυκλώματος έδειξαν μαχητές με AK-47 να εισέρχονται από διαφορετικές πύλες. Μέλος της ομάδας ταχείας αντίδρασης, ο Εράν Σμιλάνσκι, περιέγραψε ότι είδε περίπου 100 ένοπλους να κυκλοφορούν με φορτηγά, βαν και μοτοσικλέτες, μερικοί ντυμένοι με στολές Ισραηλινών και άλλοι με πολιτικά. Όταν βγήκε από το σπίτι του μετά τη μάχη, βρήκε «πάντα αίμα και καμένα σπίτια», ενώ σε περισσότερο από το 80 % των οικιών που επισκέφθηκε βρήκε νεκρούς.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re'im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background.



(CREDIT: VIA @MaarivOnline) Read more here: https://t.co/K4OJlfzWO5 pic.twitter.com/Dt71P49IKJ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023

Άλλοι κάτοικοι περιέγραψαν πώς κρατούσαν με τα χέρια τη λαβή της θωρακισμένης πόρτας για να μην εισβάλουν οι ένοπλοι, χωρίς φαγητό και με ελάχιστο νερό για ώρες. Η Γιαέλ Μπενέζρα, που έφτασε στο χωριό την επόμενη μέρα, βρήκε τον πατέρα της νεκρό με τα ρούχα του καλυμμένα με ξερό αίμα. Είδε καμμένα αυτοκίνητα και σπίτια και υπολείμματα εκρηκτικών στις μεταλλικές μπάρες των παραθύρων του καταφυγίου. Άλλοι μάρτυρες μίλησαν για λεηλασίες αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων παιδικών ρούχων και κοσμημάτων.

Στο ρεπορτάζ του Sky News από το κιμπούτς Νιρ Οζ, ο δημοσιογράφος περπάτησε με την κάτοικο Ρίτα Λίφσιτς μέσα στις κατεστραμμένες οικίες. Σημείωσε ότι 117 από τους περίπου 400 κατοίκους σκοτώθηκαν ή απήχθησαν και ότι μόνο έξι σπίτια γλίτωσαν. Οι πόρτες των καταφυγίων είχαν τρύπες από σφαίρες και οι οπλίτες είχαν κάψει κρεβάτια, τραπέζια και πιάνα. Ένας δρόμος με μαύρες σημαίες σηματοδοτούσε τα σπίτια όπου σκοτώθηκαν άνθρωποι, ενώ κίτρινες σημαίες έδειχναν όσους είχαν απαχθεί. Μέσα σε ένα σπίτι, το αίμα του φίλου της Ρίτα ήταν ακόμα μουτζουρωμένο στους τοίχους, δίπλα σε πεταμένα αντικείμενα και σφαίρες.

Βιασμοί και σεξουαλική βία

Εκτός από τις μαζικές δολοφονίες, το «Roberts report» και η HRW καταγράφουν εκτεταμένες σεξουαλικές κακοποιήσεις. Σύμφωνα με τη βρετανική αναφορά, γυναίκες βιάστηκαν ομαδικά ακρωτηριάστηκαν και τα σώματά τους βεβηλώθηκαν, ενώ ορισμένοι άνδρες βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι.

Η HRW, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, σημειώνει ότι στο φεστιβάλ Supernova υπήρχαν θύματα με τραύματα στη γεννητική περιοχή, γυμνωμένα σώματα δεμένα και πυροβολημένα στο κεφάλι, στοιχεία που υποδηλώνουν σεξουαλική βία ή βασανισμό.

Βιντεοσκοπημένα περιστατικά έδειχναν την Σάνι Λουκ με σκισμένα ρούχα σε φορτηγό ενώ άνδρες φτύνουν πάνω της. Ομάδες του ΟΗΕ που ερεύνησαν τις κατηγορίες κατέληξαν ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις ότι σημειώθηκαν βιασμοί και ομαδικοί βιασμοί σε πολλές τοποθεσίες και ότι ορισμένοι όμηροι ενδέχεται να υφίστανται ακόμη σεξουαλική βία.

Η εφιαλτική εμπειρία των ομήρων

Η Χαμάς και άλλες ομάδες απήγαγαν 251 ανθρώπους – άνδρες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη και ηλικιωμένους. Η ηλικιακή γκάμα των θυμάτων, από βρέφος 14 ωρών μέχρι 93χρονη γυναίκα, υπογραμμίζει τη χωρίς διάκριση φύση της επίθεσης. Κάποιοι όμηροι μεταφέρθηκαν στη Γάζα σε αγροτικά οχήματα ή μοτοσικλέτες.

Ο πρώην όμηρος Ταλ Σόχαμ, που παρέμεινε 505 ημέρες αιχμάλωτος, περιέγραψε αργότερα τις συνθήκες: στοιβαγμένοι σε σκοτεινά δωμάτια, ξυλοδαρμοί από φρουρούς και ψυχολογικά βασανιστήρια.

Άλλοι όμηροι είπαν ότι οι απαγωγείς τους ανάγκασαν να παρακολουθήσουν βίντεο με τις σφαγές ή να τηλεφωνήσουν σε συγγενείς για να μεταδώσουν μηνύματα ελπίδας που δεν υπήρχαν, ενώ μερικοί αφέθηκαν ελεύθεροι μόνον όταν η Χαμάς ήλθε σε ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Συγκλονίζει μητέρα ομήρου δύο χρόνια μετά: Δεν ξέρω αν ο γιος μου είναι ζωντανός ή νεκρός

Η μητέρα ενός Ισραηλινού που απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 λέει ότι ακόμα δεν ξέρει αν ο γιος της είναι ζωντανός ή νεκρός, αλλά έχει «πραγματική ελπίδα» ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φέρει την επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η Χερούτ Νιμρόντι δήλωσε στο BBC ότι «φοβάται το χειρότερο» για τον γιο της Ταμίρ, έναν μη μαχόμενο στρατιώτη, αλλά εξακολουθεί να ελπίζει ότι «ακόμα κρατιέται» δύο χρόνια μετά την απαγωγή του. Είπε ότι είναι ο μόνος Ισραηλινός όμηρος του οποίου η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί αν είναι ζωντανός ή νεκρός.

«Προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία εδώ και καιρό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτή τη φορά φαίνεται διαφορετικό», είπε η κ. Νιμρόντι. «Υπάρχει πραγματική ελπίδα ότι αυτή είναι η τελική συμφωνία». Είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – στην πρώτη φάση του σχεδίου. «Αυτό είναι τεράστιο, είναι ευλογία για εμάς», είπε.

Πόσοι όμηροι παραμένουν στη Γάζα;

Όπως μεταδίδει το BBC, Από τα 251 άτομα που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, πιστεύεται ότι 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στα παλαιστινιακά εδάφη, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των απαιτήσεων του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην απάντησή της στο σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, αλλά η οργάνωση ζήτησε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για μια σειρά θεμάτων που περιγράφονται στο σχέδιο ειρήνης.

