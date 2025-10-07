Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του» και υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μιλώντας στη 12η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών.

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης τη χαρά του για τη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ στη Σύνοδο.

Αναφερόμενος στη Διακήρυξη της Γκαμπάλα, που υπεγράφη στο τέλος των εργασιών, ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ότι «θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο».

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «επεκτείνει τις επιθέσεις της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή» και υπογράμμισε πως «μόνο μια λύση δύο κρατών μπορεί να εξασφαλίσει δίκαιη ειρήνη στη Γάζα».

Αναφερόμενος στη Συρία και τον Νότιο Καύκασο, τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας και ενίσχυσης του διαλόγου με τα γειτονικά κράτη.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη του Οργανισμού να ενισχύσουν την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μέσω του διαδρόμου της Κασπίας και να προχωρήσουν σε κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη δημιουργία κοινού τουρκικού γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και πρότεινε την καθιέρωση της 15ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Τουρκικής Γλωσσικής Οικογένειας.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ερντογάν επανέλαβε το σύνθημα της Συνόδου «Ενότητα στη γλώσσα, στις ιδέες και στις πράξεις», δηλώνοντας ότι «εμείς είμαστε αυτοί που θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον μεγάλο τουρκογενή κόσμο και θα τον κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας».

