Οικογένειες ομήρων συναντήθηκαν την Τρίτη με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια συμβολική συνάντηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στην Αίγυπτο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν η οικογένεια του Ομέρ Νέουτρα, του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου που δολοφονήθηκε και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα, καθώς και ο απελευθερωμένος όμηρος Ένταν Αλεξάντερ με την οικογένειά του.

Μετά τη συνάντηση, ο Ρόνεν Νέουτρα, πατέρας του Ομέρ και εκπρόσωπος 28 οικογενειών πενθούντων από τις συνολικά 40 οικογένειες ομήρων, υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής και των νεκρών για ταφή, τονίζοντας ότι «η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των θυμάτων αποτελεί καθήκον όλων».

Ο Ομέρ Νέουτρα, που είχε διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ–Ισραήλ, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

On the 2nd anniversary of October 7th, President Trump met with Edan Alexander and his family, and the family of Omer Neutra, whose body is still in Gaza. 💛 pic.twitter.com/jFw2nVVQax — Karoline Leavitt (@PressSec) October 7, 2025

Αντιδράσεις στις οικογένειες των νεκρών ομήρων

Παράλληλα, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν μέχρι στιγμής επικεντρωθεί μόνο στην απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, χωρίς να αναφέρονται στους νεκρούς, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις οικογένειες.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη ειρήνης και την προστασία των ανθρώπινων ζωών.

iefimerida.gr