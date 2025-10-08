Η αποστολή αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με πρόσχημα την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών που δρουν μέσω Βενεζουέλας, προκαλεί έντονη ανησυχία για πιθανή επιδίωξη της Ουάσιγκτον να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας.

Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η χώρα έχει εμπλακεί σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ, δικαιολογώντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ταχυπλόων σκαφών με υπόπτους διακινητές ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 21 άτομα έχουν σκοτωθεί.

Ωστόσο, η νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, που διεξάγονται σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε γνωμοδότηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν θανατηφόρα πλήγματα, ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει και τη CIA για επιχειρήσεις με χρήση βίας.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, μιλώντας στο Κογκρέσο, απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, αλλά χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο «ναρκωτρομοκράτη», υπενθυμίζοντας ότι εκκρεμεί δίωξη εναντίον του στις ΗΠΑ και προσφέρεται αμοιβή 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του.

Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αναζητούν πρόσχημα για επέμβαση με στόχο τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Βενεζουέλα πραγματοποίησε στρατιωτικά γυμνάσια και κινητοποίησε εφεδρικές δυνάμεις.

Αναλυτές, όπως ο Έβαν Έλις του αμερικανικού στρατιωτικού War College, σημειώνουν ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει «χάσει την υπομονή του» και ενδέχεται να επιχειρήσει να «προσαγάγει τον Μαδούρο στη δικαιοσύνη». Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Φρανκ Μόρα εκτιμά ότι η αποστολή αμερικανικού στολίσκου δεν μπορεί να περιοριστεί σε «μερικές κατασχέσεις εξωλέμβιων» και ενδέχεται να οδηγήσει σε πλήγματα ακόμα και εντός Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο απηύθυνε επιστολή προς τον Τραμπ καλώντας για συνέχιση του διαλόγου, ωστόσο ο Λευκός Οίκος απέρριψε την πρόταση. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έκανε λόγο για «διάφανη και σαφή θέση έναντι του έκνομου καθεστώτος του Μαδούρο».

Παρά τις φήμες για επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος, αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιδιώξει μια συμφωνία που θα του επιτρέψει να εμφανίσει διπλωματική νίκη και να στραφεί αλλού.

