Η συνεργασία Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας παραμένει «ισχυρή» και υπάρχει «κοινή βούληση» για περαιτέρω ενίσχυση, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον και εξέφρασε την προσδοκία για «θετικά αποτελέσματα», αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Λάβαμε θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη συνάντησή μας. Θέσαμε ανοιχτά και ξεκάθαρα το ζήτημα των F-35. Η Τουρκία είναι εταίρος του προγράμματος, έχει πληρώσει και έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της. Οι λόγοι για τον αποκλεισμό μας από αυτό το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα. Αυτό το είχε ήδη αναφέρει έμμεσα και ο κ. Τραμπ», σημείωσε.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι οι απαραίτητες τεχνικές συζητήσεις διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα για να υπάρξουν απτά βήματα: «Ελπίζουμε ότι τελικά θα επιλυθεί το ζήτημα των F-35 και θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA. Πρέπει να το πετύχουμε. Η επίσκεψή μας εγκαινίασε μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ και ενίσχυσε περαιτέρω τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας».

Η υπόθεση της Halkbank

Αναφερόμενος στην υπόθεση της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το ζήτημα βαίνει προς θετική κατάληξη. «Τόσο στις επαφές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην τελευταία τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο κ. Τραμπ δήλωσε: “Το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς”. Πρόκειται για μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης και έχει αξία για εμάς», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ελπίζουμε ότι αυτές οι διαδικασίες θα καταλήξουν θετικά το συντομότερο δυνατό».

