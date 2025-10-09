Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πήρε θέση αναφορικά με το ποιος πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, λίγες ώρες μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ του Ισράηλ και της Χαμάς.

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», έγραφε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Χ και συνόδευσε την προτροπή με μια εικόνα φτιαγμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος σε πανηγυρικό κλίμα να φορά το βραβείο-μετάλλιο στον Ντόναλντ Τραμπ.

iefimerida.gr