Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Τομ Φλέτσερ, παρουσίασε σχέδιο 60 ημερών για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη Γάζα, στον απόηχο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που βασίζεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Φλέτσερ μίλησε για «μια ημέρα ελπίδας και ευκαιρίας», υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο Τραμπ «πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων ζωών». Παρουσίασε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνουν παροχή τροφίμων σε 2,1 εκατ. ανθρώπους, αποκατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος υγείας, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση για 1,4 εκατ. κατοίκους, καθώς και μαζική εκστρατεία παροχής καταφυγίων ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, έθεσε δέκα προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησης, όπως την είσοδο καυσίμων και αερίου, τη λειτουργία πολλαπλών διαδρόμων βοήθειας, την προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και την πλήρη χρηματοδότηση του σχεδίου, τονίζοντας ότι μόλις το 28% του ποσού των 4 δισεκ. δολαρίων του «Flash Appeal 2025» έχει εξασφαλιστεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Φλέτσερ επιβεβαίωσε πως ο ΟΗΕ, η UNRWA και οι ΜΚΟ έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για να υλοποιήσουν τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να αρθεί» ώστε να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση.

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να επισκεφθεί προσωπικά τη Γάζα, ενώ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ διατηρεί συνεχή διάλογο με τις ισραηλινές αρχές για την ασφαλή και ταχεία διέλευση βοήθειας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν Ισραήλ και Χαμάς έχουν υπογράψει ώστε ο ΟΗΕ να ηγηθεί της μεγάλης ανθρωπιστικής επιχείρησης στη Γάζα ο κ. Φλέτσερ απάντησε ότι το σχέδιο 20 σημείων «περιλαμβάνει εξαιρετική αναφορά στον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ στη διαχείριση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης, και αυτό μας καθοδηγεί. Όλη η “οικογένεια του ΟΗΕ” κινητοποιείται για να ανταποκριθεί. Η UNRWA είναι αναντικατάστατη, και παράλληλα στηριζόμαστε στους εταίρους ΜΚΟ και στον ιδιωτικό τομέα. Η σωτηρία ζωών σε τέτοια κλίμακα απαιτεί μαζική συλλογική προσπάθεια».

Ο κ. Φλέτσερ τόνισε ότι «όσον αφορά εκείνους που θα επιδιώξουν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία, είναι γνωστό πως ακραία στοιχεία και από τις δύο πλευρές στο παρελθόν προσπάθησαν να εμποδίσουν την απελευθέρωση ομήρων ή την είσοδο βοήθειας. Ελπίζω ότι η ευρεία διεθνής στήριξη στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ και η σθεναρή δέσμευση των υπουργών Εξωτερικών θα περιθωριοποιήσουν αυτές τις φωνές».

«Έχουμε την εμπειρία, τη βούληση και την υποχρέωση να σώσουμε ζωές σε μεγάλη κλίμακα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «για όσους έχασαν τα πάντα και για όσους εργάστηκαν για να σώσουν άλλους, πρέπει να ενεργήσουμε και θα το κάνουμε».

