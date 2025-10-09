Την επιβεβαίωση για το ότι ένα τελικό προσχέδιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα υπογράφτηκε από όλα τα μέρη το πρωί, έδωσε η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε η Σος Μπεντροσιάν, η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει στη Γάζα εντός 24 ωρών μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου – εάν οι υπουργοί. συμφωνήσουν με τους όρους της πρώτης φάσης, η οποία εγκρίθηκε στην Αίγυπτο το πρωί. Να σημειώσουμε ότι αρχικά είχε συμφωνηθεί να εφαρμοστεί η κατάπαυση πυρός αμέσως μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Αυτό συμβαίνει παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι η κατάπαυση του πυρός αναμενόταν να τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Στην ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης, η Μπεντροσιάν παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα:

Στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ακολουθούμενη μία ώρα αργότερα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

«Εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θα ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», λέει η Μπεντροσιάν.

Μετά από αυτό, λέει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αναδιαταχθούν σε μια γραμμή, η οποία θα οδηγήσει τον στρατό στον έλεγχο και την κατοχή περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Κατόπιν θα υπάρχει ένα παράθυρο 72 ωρών για τη Χαμάς να παραδώσει τους υπόλοιπους ομήρους στο Ισραήλ, προσθέτει.

Μετά την υποχώρηση, οι IDF θα έχουν τον έλεγχο μιας ζώνης ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρης της συνοριακής γραμμής της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας — της περιοχής των συνόρων Αιγύπτου-Γάζας — μαζί με την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας, μια κορυφογραμμή στα ανατολικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Η τρομοκρατική ομάδα έχει δηλώσει στους διαμεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των δολοφονημένων ομήρων, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την παράδοσή τους.

Οι ζώντες όμηροι θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού από τη Χαμάς χωρίς τελετή απελευθέρωσης. Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει στη συνέχεια στα στρατεύματα των IDF που περιμένουν στη Γάζα.

Οι όμηροι θα συνοδευτούν στη συνέχεια εκτός Γάζας στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ κοντά στα σύνορα για έναν αρχικό έλεγχο σωματικής και ψυχικής υγείας. Ορισμένα μέλη των οικογενειών των ομήρων αναμένεται να περιμένουν στις εγκαταστάσεις του Ρεΐμ τους αγαπημένους τους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να χειριστούν την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων, εάν η Χαμάς επιλέξει να τους απελευθερώσει όλους μαζί.

Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για πρόσθετη περίθαλψη και για να συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους.

Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσίβα χωρίς να περάσουν από τις εγκαταστάσεις του Ρεΐμ.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων πρόκειται να παραληφθούν από στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή προς τιμήν τους, με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο. Τα φέρετρα θα εξεταστούν «για λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με τις IDF.

Τα φέρετρα με τους πολίτες ομήρους θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ για αναγνώριση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Τα φέρετρα των δολοφονημένων στρατιωτών θα μεταφερθούν για αναγνώριση στο στρατόπεδο Σούρα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

