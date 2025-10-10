Στην στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Ακαδημία.

Όπως ανακοινώθηκε η Ματσάντο επελέγη για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 October 10, 2025

Τον τελευταίο χρόνο, η Ματσάντο αναγκάστηκε να ζει κρυφά αλλά παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους.

In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.



When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y October 10, 2025

«Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα» αναφέρεται στην απόφαση της νορβηγικής επιτροπής για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Ως ηγέτης του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάντο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια καθώς υπήρξε μια φιγούρα που ένωσε μια αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη – μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.

«Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος».

Η απάντηση της επιτροπής για τον Τραμπ

O εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την καμπάνια για το πρόσωπό του και απάντησε ότι «στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας».

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα (γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967) που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, είναι πολιτικός και βιομηχανική μηχανικός από τη Βενεζουέλα, η οποία σήμερα διατηρεί ηγετικό ρόλο στην αντιπολίτευση της χώρας. Διετέλεσε βουλευτής της Εθνικής Συνέλευσης από το 2011 έως το 2014.

Η είσοδός της στην πολιτική σκηνή έγινε το 2002, όταν ίδρυσε την οργάνωση εκλογικής παρακολούθησης Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλάθ. Από το 2012 είναι Εθνική Συντονίστρια του φιλελεύθερου κόμματος Vente Venezuela. Η δράση και η επιρροή της έχουν αναγνωριστεί διεθνώς: το 2018 συμπεριλήφθηκε στη λίστα BBC 100 Women, ενώ το 2025 χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες παγκοσμίως.

Η Ματσάδο θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο. Οι αρχές της χώρας της έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα και, κατά καιρούς, έχει δεχθεί έντονες πιέσεις και διώξεις.

Το 2012 ήταν υποψήφια στις εσωκομματικές εκλογές της αντιπολίτευσης για την προεδρία, όπου τελικά επικράτησε ο Ενρίκε Καπρίλες. Το 2014 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος Μαδούρο, ενώ το 2019 δήλωσε πρόθυμη να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία, εφόσον ο μεταβατικός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό κατάφερνε να προκηρύξει εκλογές – κάτι που τελικά δε συνέβη.

Το 2023 συμμετείχε ως υποψήφια του Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της αντιπολιτευτικής Ενωμένης Πλατφόρμας, ωστόσο στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, η Ελεγκτική Αρχή της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της από οποιαδήποτε δημόσια θέση για 15 χρόνια. Η απόφαση επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Παρά τον αποκλεισμό της, η Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης και ανακηρύχθηκε επίσημη υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Εντούτοις, λόγω της δικαστικής απόφασης, στις 22 Μαρτίου αντικαταστάθηκε από τη Κορίνα Γιόρις, η οποία επίσης εμποδίστηκε να καταθέσει υποψηφιότητα. Τελικά, η αντιπολίτευση υποστήριξε τον Εδμούντο Γκονζάλες Ουρρούτια ως προσωρινό υποψήφιο.

Σε επιστολή της που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο αποκάλυψε ότι είχε αναγκαστεί να δηλώσει ότι «κρύβεται», «φοβούμενη για τη ζωή, την ελευθερία μου, και εκείνη των συμπατριωτών μου απέναντι στη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».

