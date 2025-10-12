Συντετριμμένος εμφανίζεται ο Γούντι Άλεν μετά τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον, της γυναίκας που υπήρξε όχι μόνο πρώην σύντροφός του, αλλά και στενή συνεργάτιδα σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές του ταινίες.

Η 79χρονη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στην Καλιφόρνια, με το περιοδικό People να αναφέρει ότι ο 89χρονος σκηνοθέτης έχει συγκλονιστεί από την απώλειά της.

«Ήταν έκπληκτος και βαθιά στενοχωρημένος»

Πηγή που μίλησε στο People αποκάλυψε πως ο Άλεν δεν γνώριζε τίποτα για τα προβλήματα υγείας της Κίτον, τα οποία επιδεινώθηκαν ραγδαία τους τελευταίους μήνες.

«Ήταν έκπληκτος. Δεν είχε ιδέα ότι ήταν άρρωστη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή. «Είναι εξαιρετικά αναστατωμένος, βαθιά λυπημένος και συγκλονισμένος. Ο θάνατός της τον έκανε να σκεφτεί τη δική του θνητότητα».

Μια σχέση που γεννήθηκε στο θέατρο

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1969, όταν η Κίτον πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Άλεν Play It Again, Sam στο Broadway. Σύντομα έγιναν ζευγάρι, και παρότι η προσωπική τους σχέση δεν κράτησε πολύ, η καλλιτεχνική τους χημεία αποδείχθηκε διαχρονική.

Η συνεργασία τους κορυφώθηκε το 1977 με την ταινία Annie Hall, για την οποία η Κίτον τιμήθηκε με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενσαρκώνοντας έναν χαρακτήρα που έφερε ακόμη και το όνομά της. Ο Άλεν έχει δηλώσει πολλές φορές ότι μεγάλο μέρος της έμπνευσής του «γεννήθηκε μέσα από εκείνη».

Αλληλοστήριξη παρά τις αντιπαραθέσεις

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που σημάδεψαν κατά καιρούς την καριέρα του Γούντι Άλεν, η Νταϊάν Κίτον δεν έπαψε ποτέ να τον υποστηρίζει. Το 2018, εν μέσω του κινήματος #MeToo και των κατηγοριών εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης Ντίλαν Φάροου, η ηθοποιός τον υπερασπίστηκε δημόσια γράφοντας στο Twitter: «Ο Γούντι Άλεν είναι φίλος μου και συνεχίζω να τον πιστεύω».

Η Κίτον στάθηκε στο πλευρό του και όταν αποκαλύφθηκε η σχέση του με τη θετή κόρη της Μία Φάροου, Soon-Yi Previn, με την οποία ο σκηνοθέτης παντρεύτηκε το 1997. Σύμφωνα με πηγή του People, «η Νταϊάν πίστευε πως οι κατηγορίες δεν μπορούσαν να ακυρώσουν τη σημασία του έργου του. Για εκείνη, το ταλέντο και η φιλία τους ήταν πάνω απ’ όλα».