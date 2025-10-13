Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «τελείωσε», καθώς αναχωρούσε για το Ισραήλ και την Αίγυπτο προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Εντάξει; Το καταλαβαίνετε αυτό;» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ήταν βέβαιος ότι η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς είχε τελειώσει.

«Όλοι συμφώνησαν με το σχέδιο μου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η εκεχειρία θα τηρηθεί», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους πριν μπει στο αεροπλάνο.

«Υπάρχουν 500.000 άνθρωποι χθες και σήμερα στο Ισραήλ», ανέφερε για μια μαζική συγκέντρωση για τους ομήρους χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, στην οποία μίλησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και χειροκροτήθηκε. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης ισχυρίστηκαν ότι συμμετείχαν μισό εκατομμύριο.

«Και επίσης, οι μουσουλμανικές και οι αραβικές χώρες επευφημούν. Όλοι επευφημούν ταυτόχρονα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί», λέει ο Τραμπ. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που όλοι είναι έκπληκτοι, και είναι ενθουσιασμένοι, και είναι τιμή μας που συμμετέχουμε, και θα περάσουμε καταπληκτικά, και θα είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ».

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται στην επίσκεψή του στην περιοχή από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με πλήθος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην επικράτεια του Ισραήλ, ο Τραμπ προγραμματίζει να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων, που είχαν απαχθεί στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας — την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, για άλλη μια φορά, «εργοτάξιο κατεδαφίσεων».

Οι συναντήσεις αναμένεται να γίνουν σε αίθουσα στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου κατόπιν είναι προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία. Θα γίνει έτσι ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει.

Έπειτα από την παραμονή του για περίπου τέσσερις ώρες στο Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων.

Πότε αναμένεται η απελευθέρωση ομήρων

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Σεπτεμβρίου για να σιγήσουν τα όπλα, η επιστροφή στο Ισραήλ των 48 ομήρων, ζωντανών και νεκρών, θα γίνει παράλληλα με την απελευθέρωση από τις ισραηλινές αρχές 250 κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας» – συμπεριλαμβανομένων πολλών καταδικασμένων για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών – και κάπου 1.700 Παλαιστινίων που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να αρχίσει στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, κατά νεότερες πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Την 4η ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η επιστροφή των ομήρων θα αποτελέσει «ιστορικό γεγονός», με ανάμικτα συναισθήματα, «λύπης» και «χαράς», βρίσκει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η άφιξή τους προβλέπεται «νωρίς το πρωί», σύμφωνα με τη Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του κ. Νετανιάχου. Η κυβέρνηση αναμένει πως οι «20 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν μαζί (και θα παραδοθούν) ταυτόχρονα στον Ερυθρό Σταυρό».

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο προεξοφλούν πως δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, «διεθνής οργανισμός», όπως έχει συμφωνηθεί «στο πλαίσιο» της κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (σ.σ. νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, σύμφωνα με την κ. Μπεντροσιάν.

