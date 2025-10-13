Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ, πρότεινε στον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκαλώντας θερμά χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον πρόεδρο της Κνεσέτ, είπε: «Αυτοί εδώ είναι δύο καλοί άνδρες», προτού στραφεί προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προσθέσει: «Έχω μια ιδέα… γιατί δεν του δίνετε χάρη;» αναφερόμενος στις δικαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η φράση του προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τα μέλη της Κνεσέτ, με τον Τραμπ να διευκρινίζει αμέσως μετά: «Αυτό δεν ήταν μέσα στην ομιλία». Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε ότι «του είναι συμπαθείς αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα» και συνέχισε: «Απλώς φαίνεται να έχει τόσο πολύ νόημα».

Απευθυνόμενος ξανά προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος, ξέρεις γιατί; Επειδή ξέρεις πώς να κερδίζεις».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: ότι «από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε το σύγχρονο Ισραήλ, στεκόμαστε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, στις αποτυχίες, στις νίκες και στις ήττες, στη δόξα και στη θλίψη. Έχουμε χτίσει βιομηχανίες μαζί, έχουμε κάνει ανακαλύψεις μαζί, έχουμε αντιμετωπίσει το κακό μαζί, έχουμε πολεμήσει μαζί και, ίσως το πιο όμορφο από όλα, έχουμε κάνει ειρήνη μαζί. Και αυτή την εβδομάδα, παρά τις αντιξοότητες, καταφέραμε το αδύνατο και φέραμε τους ομήρους μας πίσω στην πατρίδα». Ενώ μέσα σε χειροκροτήματα είπε: «Αγαπώ το Ισραήλ, είμαι μαζί σας σε κάθε βήμα».

