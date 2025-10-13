Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στην εθνική οδό Ι-95, την ώρα της πρωινής αιχμής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες και να τραυματιστεί ένας διερχόμενος οδηγός.

Το αεροσκάφος κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς τον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Dartmouth, περίπου στις 8:15 το πρωί, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς που φρέναραν απότομα ή προσπαθούσαν να αποφύγουν την πορεία του πριν τη συντριβή.

«Κατεβαίναμε τον δρόμο και ξαφνικά όλοι πάτησαν φρένο», δήλωσε οδηγός στο τοπικό δίκτυο WJAR. «Αρχίσαμε όλοι να κάνουμε ελιγμούς δεξιά κι αριστερά», πρόσθεσε περιγράφοντας τη χαοτική σκηνή.

Τη στιγμή της πρόσκρουσης, ένα ασημί αυτοκίνητο εκτινάχθηκε εκτός δρόμου και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα με τη δεξιά πλευρά του εντελώς παραμορφωμένη. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το αεροσκάφος συγκρούστηκε απευθείας με το όχημα ή εάν το τελευταίο ενεπλάκη προσπαθώντας να το αποφύγει.

Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια διάσπαρτα στο διάζωμα της εθνικής οδού, με τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και τις αρχές να ερευνούν την περιοχή.

Η αστυνομία έκλεισε πλήρως το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Dartmouth για να γίνει απομάκρυνση των συντριμμιών και επιτόπια αυτοψία.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι το αεροσκάφος είχε προορισμό το κοντινό Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Νιου Μπέντφορντ. Ο πιλότος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε καταθέσει επίσημο σχέδιο πτήσης ούτε λίστα επιβατών.

Την υπόθεση διερευνούν οι ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

