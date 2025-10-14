Η οικογένεια του Σουμπραμανιάμ Βένταμ περίμενε με αγωνία τη στιγμή που ο άνθρωπός τους θα περνούσε επιτέλους την πύλη της φυλακής. Μετά από 42 χρόνια εγκλεισμού για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει, ο Βένταμ βγήκε ελεύθερος — μόνο και μόνο για να τον περιμένουν πράκτορες της ICE και να τον συλλάβουν για απέλαση.

Η αποφυλάκισή του έγινε στις 3 Οκτωβρίου, λίγες εβδομάδες αφότου το δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη του, κρίνοντας ότι οι εισαγγελείς είχαν αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία που θα είχαν καταρρίψει τις κατηγορίες σε βάρος του, σύμφωνα με τη Miami Herald. Όμως, πριν προλάβει να επιστρέψει στην οικογένειά του, συνελήφθη βάσει παλιάς εντολής απέλασης και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Η νομική του περιπέτεια ξεκίνησε το 1982. Αν και είχε γεννηθεί στην Ινδία, ο Βένταμ είχε φτάσει στις ΗΠΑ όταν ήταν μόλις 9 μηνών. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του φίλου του Τόμας Κίσνερ, 19 ετών, η οποία είχε διαπραχθεί δύο χρόνια νωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι το όπλο δεν βρέθηκε ποτέ και η υπόθεση στηριζόταν σε έμμεσες αποδείξεις, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Όλες οι εφέσεις του απορρίφθηκαν.

Στη φυλακή ο Βένταμ έγινε κρατούμενος-πρότυπο: δημιούργησε προγράμματα αλφαβητισμού, δίδαξε συγκρατούμενους να πάρουν απολυτήριο και απέκτησε μεταπτυχιακό με άριστα. Η υπόθεσή του επανήλθε όταν το Pennsylvania Innocence Project εντόπισε νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και έκθεση του FBI που αποδυνάμωνε πλήρως τη θέση της εισαγγελίας.

Τον Αύγουστο, δικαστής έκανε δεκτά τα στοιχεία και απέρριψε την κατηγορία για φόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποφυλάκισή του. Όμως, η ICE επανέφερε την εντολή απέλασης από τη δεκαετία του 1980 — εντολή που σχετιζόταν με την υπόθεση δολοφονίας αλλά και με παλαιότερη καταδίκη του για ναρκωτικά, όταν ήταν 19 ετών.

Η υπηρεσία επικαλέστηκε τη σκληρή πολιτική απέλασης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Η οικογένειά του, ωστόσο, επισημαίνει ότι ο Βένταμ δεν έχει δεσμούς με την Ινδία, καθώς όλοι οι συγγενείς του ζουν στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι δικηγόροι του έχουν υποβάλει αίτημα για επανεξέταση της υπόθεσης μετανάστευσης και αναστολή της απέλασης, ενώ η κυβέρνηση έχει προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου να απαντήσει.

Πέρα από τη νομική διάσταση, η υπόθεση εγείρει σοβαρά ζητήματα ανθρωπιάς. Ο Βένταμ δεν πολιτογραφήθηκε ποτέ, και η παλαιότερη καταδίκη του για ναρκωτικά τον καθιστά υποκείμενο σε απέλαση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο. Η άδικη καταδίκη για φόνο πάγωσε τη διαδικασία για δεκαετίες — αλλά τώρα, μετά την αθώωσή του, η ICE επιχειρεί να εκτελέσει την εντολή απέλασης. Για τους υπερασπιστές του, αυτή η στάση αψηφά τη δικαιοσύνη.

