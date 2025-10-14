Στις φλόγες τυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου το ιστορικό μοναστήρι Bernaga, στη La Valletta Brianza, κοντά στο Μιλάνο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και σε ανεκτίμητα έργα τέχνης.

Οι 21 μοναχές που ζούσαν εκεί κατάφεραν να διαφύγουν έγκαιρα, ωστόσο δύο από αυτές τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το μοναστήρι, που ιδρύθηκε το 1628, είναι γνωστό και για τον ιστορικό δεσμό του με τον Άγιο Κάρλο Ακούτις, καθώς εκεί ο νεαρός άγιος έλαβε την Πρώτη Θεία Κοινωνία.

Αν και η έκταση της ζημιάς δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πολλά εκθέματα και έργα τέχνης είναι πιθανό να μην μπορούν να σωθούν. Το κτίριο όπου φυλάσσονταν οι πολύτιμοι πίνακες υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της περιοχής, Marco Panzeri, έκανε λόγο για «καταστροφή» και για «ανυπολόγιστες ζημιές».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε ένα από τα κελιά των μοναχών.

Ο Άγιος Κάρλο Ακούτις, που θεωρείται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials, αγιοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Πέθανε το 2006, σε ηλικία 15 ετών, από λευχαιμία, έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στη διάδοση του Λόγου του Θεού μέσω διαδικτύου, καταγράφοντας θαύματα από όλο τον κόσμο.

iefimerida.gr