Μια ασυνήθιστη γνωριμία ζήτησε ο Ινδονήσιος Πρόεδρος από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός το οποίο αποκαλύφθηκε καθώς το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό.

Ο Ινδονήσιος Πρόεδρος ήταν παρών χθες στη Σύνοδο Ειρήνης και βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει και μια… χάρη από τον Τραμπ.

Ο Ινδονήσιος Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο την ώρα που πήγε με τη σειρά στον Ντόναλντ Τραμπ για τη χειραψία και τις φωτογραφίες, θέλησε να του υποβάλλει το ασυνήθιστο αίτημά του.

Αίτημα του οποίου έγιναν κοινωνοί όλοι καθώς το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό.

Ετσι, άκουσαν όλοι τον Ινδονήσιο Πρόεδρο να ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να του κανονίσει συνάντηση με τον μεσαίο του γιο, Έρικ.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας φάνηκε να λέει αρχικά: «Βρίσκεται σε μια περιοχή και δεν είναι ασφαλής, προστατευμένη».

Η απάντηση του Τραμπ δεν ακούγεται και αρχίζει να απομακρύνεται, αλλά ο πρόεδρος της Ινδονησίας λέει γρήγορα: «Μπορώ να συναντήσω τον Έρικ;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σταματάει στη συνέχεια και λέει κάτι άλλο που δεν ακούγεται, αλλά το μικρόφωνο καταφέρνει να πιάσει το τέλος της πρότασής του καθώς λέει «το θυμάσαι αυτό;»

Ο Τραμπ αποκαλεί στη συνέχεια τον γιο του «τόσο καλό παιδί» και φαίνεται να συμφωνεί να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Σουμπιάντο και του Έρικ Τραπμ.

Η συνομιλία των δύο προέδρων συνεχίζεται χωρίς να ακούγονται πολλά, παρά μόνο στο τέλος όταν ο Τραμπ απακολεί τον Ινδονήσιο ομόλόγό του «φανταστικό».

Το τελευταίο πράγμα που λέει ο Τραμπ είναι: «Ευχαριστώ φίλε μου, μου αρέσει που μου το είπες αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό».

Βίντεο: Το αίτημα του Ινδονήσιου Προέδρου στον Ντόναλντ Τραμπ

iefimerida.gr