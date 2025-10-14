Περιστατικό ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και «ύποπτους» από την Γάζα σημειώθηκε στην βόρεια περιοχή της Λωρίδας, σύμφωνα με τον IDF.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ αφού «αρκετοί ύποπτοι προσέγγισαν τις ισραηλινές δυνάμεις» διασχίζοντας τη γραμμή εκεχειρίας στη βόρεια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου το 53% της Γάζας.

Ο IDF δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «παραβίαση της συμφωνίας», προσθέτοντας ότι έγιναν προσπάθειες να απομακρυνθούν οι ύποπτοι.

«Οι ύποπτοι δεν συμμορφώθηκαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τις δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν πυροβολισμούς για να απομακρύνουν την απειλή», πρόσθεσε η δήλωση.

«Ο IDF καλεί τους κατοίκους της Γάζας να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του IDF και να μην πλησιάζουν τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».

