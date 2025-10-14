Η Αυστραλία ξεκίνησε διαφημιστική εκστρατεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για την επικείμενη απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων κάτω των 16 ετών στα social media, που τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου. Η εκστρατεία φέρει τον τίτλο «Για το καλό του» και έχει ως στόχο να προετοιμάσει γονείς και παιδιά για την αλλαγή.

Η διαφημιστική καμπάνια, ύψους 14 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (7,8 εκατ. ευρώ), περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ, υπαίθρια διαφήμιση και προβολή ακόμη και μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως εξήγησε η υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς, χαρακτηρίζοντάς το «ειρωνικό αλλά αναγκαίο μέσο».

Hey @elonmusk,



This is the campaign that Australia’s eSafety Comission is running in support of banning Australian citizens from social media account.



Please don’t comply with this.



Sincerely,

Non-retarded Australians pic.twitter.com/eTTjVToSM0 October 14, 2025

Το βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων δείχνει παιδιά απορροφημένα στα κινητά τους, ενώ ο αφηγητής τονίζει: «Για το καλό της Κίρστι, της Λούσι, της Άνια… για το καλό της ευημερίας τους». Στη συνέχεια εξηγεί ότι όσοι είναι κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν πλέον να ανοίγουν λογαριασμό σε social media, βάσει του νέου νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των νέων στο διαδίκτυο.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ανεβάζοντας το όριο ηλικίας από τα 13 στα 16 έτη. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι επικαλείται μελέτες που δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των εφήβων, ενισχύει την παραπληροφόρηση, προωθεί στρεβλά πρότυπα, πλήττει την αυτοεικόνα και διευκολύνει τον εκφοβισμό.

No, a VPN will not get you around Australia’s age verification social media laws coming into effect in December. pic.twitter.com/NeylCf1vub October 14, 2025

Ωστόσο, οι μεγάλες πλατφόρμες —όπως το YouTube, το TikTok, το Snapchat και η Meta— εκφράζουν αντίθεση στην απαγόρευση. Εκπρόσωπος του YouTube χαρακτήρισε τη νομοθεσία «δύσκολη στην εφαρμογή» και προειδοποίησε ότι η εταιρεία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η υπουργός Ανίκα Γουέλς δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των εταιρειών, τονίζοντας ότι «κατανοούν τις υποχρεώσεις τους» και ότι η κυβέρνηση αναμένει πλήρη συμμόρφωση με τον αυστραλιανό νόμο.

protothema.gr