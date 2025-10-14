Η Αυστραλία ξεκίνησε διαφημιστική εκστρατεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για την επικείμενη απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων κάτω των 16 ετών στα social media, που τίθεται σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου. Η εκστρατεία φέρει τον τίτλο «Για το καλό του» και έχει ως στόχο να προετοιμάσει γονείς και παιδιά για την αλλαγή.
Η διαφημιστική καμπάνια, ύψους 14 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (7,8 εκατ. ευρώ), περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ, υπαίθρια διαφήμιση και προβολή ακόμη και μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως εξήγησε η υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς, χαρακτηρίζοντάς το «ειρωνικό αλλά αναγκαίο μέσο».
Το βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων δείχνει παιδιά απορροφημένα στα κινητά τους, ενώ ο αφηγητής τονίζει: «Για το καλό της Κίρστι, της Λούσι, της Άνια… για το καλό της ευημερίας τους». Στη συνέχεια εξηγεί ότι όσοι είναι κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν πλέον να ανοίγουν λογαριασμό σε social media, βάσει του νέου νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των νέων στο διαδίκτυο.
Η νομοθεσία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2024, ανεβάζοντας το όριο ηλικίας από τα 13 στα 16 έτη. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι επικαλείται μελέτες που δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των εφήβων, ενισχύει την παραπληροφόρηση, προωθεί στρεβλά πρότυπα, πλήττει την αυτοεικόνα και διευκολύνει τον εκφοβισμό.
Ωστόσο, οι μεγάλες πλατφόρμες —όπως το YouTube, το TikTok, το Snapchat και η Meta— εκφράζουν αντίθεση στην απαγόρευση. Εκπρόσωπος του YouTube χαρακτήρισε τη νομοθεσία «δύσκολη στην εφαρμογή» και προειδοποίησε ότι η εταιρεία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Η υπουργός Ανίκα Γουέλς δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των εταιρειών, τονίζοντας ότι «κατανοούν τις υποχρεώσεις τους» και ότι η κυβέρνηση αναμένει πλήρη συμμόρφωση με τον αυστραλιανό νόμο.