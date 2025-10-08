Στην σφαίρα της επικαιρότητας βρίσκεται η συζήτηση για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους καθώς και η αύξηση του ηλικιακού ορίου από τα 14 στα 16 έτη. Ολοένα και περισσότερες χώρες, θεσπίζουν νόμους ή μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενες λόγους προστασίας της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Δημήτρη Δημητρίου έχει καταθέσει το προηγούμενο διάστημα, πρόταση νόμου για αύξηση του ηλικιακού ορίου που προβλέπεται σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδιά από τα 14 έτη, που ισχύει σήμερα, στα 16 έτη.

Η συζήτηση αναμένεται να επαναληφθεί το επόμενο διάστημα, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου ο οποίος μίλησε στο philenews, σκοπός «δεν είναι απλά να αλλάξει ένα νούμερο (σ.σ ηλικία), αλλά να υιοθετήσουμε τα εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του». Επ’ αυτού, ο κ. Δημητρίου αναμένεται να συναντηθεί με τον Υφυπουργό Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού, στον οποίο να προτείνει την απευθείας εφαρμογή των εργαλείων της Ελλάδας, μέσω παραχώρησης ή αγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για την ηλικιακή ταυτοποίηση των ανήλικων χρηστών όπως και για τον γονικό έλεγχο για τις ψηφιακές τους δραστηριότητες.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται ή θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετά κράτη εξετάζουν ή έχουν ήδη θεσπίσει όρια ηλικίας. Η Γαλλία ψήφισε νόμο που απαιτεί τη συγκατάθεση των γονέων για χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Παρόμοιες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε χώρες όπως η Δανία, η Σλοβενία και η Ισπανία, με προτάσεις για κατώτατο όριο ηλικίας στα 15 έτη.

Η Νορβηγία έχει επίσης προτείνει αύξηση της επιτρεπόμενης ηλικίας χρήσης κοινωνικών δικτύων, εντάσσοντας το θέμα στο δημόσιο διάλογο για την προστασία των ανηλίκων.

Η Αυστραλία αποτελεί μία από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησε αυστηρή νομοθεσία, απαγορεύοντας σε παιδιά κάτω των 16 ετών να δημιουργούν λογαριασμούς στα social media. Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να προβαίνουν σε «λογικές ενέργειες» για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, με στόχο την εφαρμογή του μέτρου.

Οι ρυθμίσεις διαφέρουν σε αυστηρότητα και διάρκεια, ωστόσο όλες έχουν κοινό στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων παραμένει αντικείμενο συζήτησης, καθώς πολλές πλατφόρμες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας.