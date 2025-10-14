Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε δύο ακτιβίστριες του κινήματος Futuro Vegetal, οι οποίες κατηγορούνται ότι πέταξαν βιοδιασπώμενη κόκκινη μπογιά σε ιστορικό πίνακα στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ημέρα της Εθνικής Εορτής της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι γυναίκες βανδάλισαν το έργο του Ισπανού ζωγράφου José Garnelo, με τίτλο «Primer homenaje a Cristóbal Colón» («Πρώτος φόρος τιμής στον Χριστόφορο Κολόμβο»), κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στον εορτασμό της επετείου. Οι δύο ακτιβίστριες συνελήφθησαν για έγκλημα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού πρώτα ακινητοποιήθηκαν από υπάλληλο του μουσείου μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Το μουσείο εκκενώθηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ωστόσο το ισπανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε λίγες ώρες αργότερα μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ο πίνακας αποκαταστάθηκε από το προσωπικό και τέθηκε εκ νέου σε έκθεση.

Το Futuro Vegetal ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι ακτιβίστριες κρατούσαν πανό με το σύνθημα «12 Οκτωβρίου, τίποτα να γιορτάσουμε» και στόχευαν να καταγγείλουν τις ιστορικές συνέπειες του αποικιοκρατισμού. Το περιστατικό επανέφερε τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την προστασία έργων τέχνης που θεωρούνται μέρος της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Την ίδια ημέρα, περίπου είκοσι μέλη της ομάδας Marea Palestina πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από τη “Guernica” του Πάμπλο Πικάσο στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία». Η αίθουσα εκκενώθηκε για λίγα λεπτά και, μετά από περίπου 40 λεπτά, οι διαδηλωτές αποχώρησαν φωνάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Παλαιστίνη».

