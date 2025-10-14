Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε επαφές με τη Χαμάς και προειδοποίησε ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα τους αφοπλίσουμε εμείς». Η δήλωση έγινε στην κοινή του εμφάνιση με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η «δεύτερη φάση» του σχεδίου για τη Γάζα «ξεκινά αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες με τη Χαμάς έγιναν «από τους ανθρώπους μου» σε υψηλό επίπεδο, και προειδοποίησε για πιθανή βίαιη επέμβαση εφόσον η οργάνωση δεν αποπυροδοτηθεί: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια», ήταν τα λόγια του.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση της Ισπανίας υπό τον Πέδρο Σάντσεθ, απειλώντας ακόμη και με επιβολή εμπορικών κυρώσεων λόγω της άρνησης της Μαδρίτης να αυξήσει τις δαπάνες άμυνας σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τους πυραύλους Tomahawk, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει συγκεκριμένες αποφάσεις ή προθέσεις. Σχετικά με τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, σχολίασε: «Ο Ζελένσκι θα ήθελε να έχει τους Tomahawk. Με τον Πούτιν είχα καλή σχέση. Απλά, όμως, δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος».

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου συμπίπτει με μία περίοδο εντατικών διεθνών διπλωματικών προσπαθειών για τη Γάζα και με αβεβαιότητα ως προς το αν οι δηλώσεις και οι επαφές με τη Χαμάς θα αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πράξη.