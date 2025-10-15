Η ελβετική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που αφορά τον στενό κύκλο της οικογένειας του Μίκαελ Σουμάχερ, επτά φορές πρωταθλητή της Formula 1.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατηγορούμενος είναι ένας Αυστραλός οδηγός αγώνων, φίλος του Μικ Σουμάχερ, ο οποίος φέρεται να βίασε νοσοκόμα του πατέρα του μέσα στην έπαυλη της οικογένειας στη Γκλαντ, στον καντόνι του Βω, στα τέλη του 2019.

Σύμφωνα με την ελβετική 24heures.ch η οικογένεια Σουμάχερ, όπως τονίζεται ρητά στο κατηγορητήριο, δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, πέραν του ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη στην κατοικία της. Κανένα μέλος της δεν ήταν παρόν κατά την τέλεση της πράξης, ούτε κλήθηκε να καταθέσει. Ο εισαγγελέας Ξαβιέ Κριστ, που χειρίζεται την υπόθεση, δεν έχει ζητήσει τη συμμετοχή της οικογένειας στη διαδικασία.

Ο γιος του Μίχαελ Σουμάχερ, Μικ

Η φερόμενη ως θύμα, τριαντάχρονη τότε, εργαζόταν στη μόνιμη ιατρική ομάδα που φρόντιζε τον Σουμάχερ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι, στο ατύχημα του σκι στο Μεριμπέλ το 2013. Ο κατηγορούμενος, επίσης κοντά στα 30, ήταν επαγγελματίας οδηγός μονοθέσιων με φιλοδοξίες για την Formula 1, τις οποίες όμως δεν κατάφερε να υλοποιήσει. Εκείνη την περίοδο διατηρούσε στενή φιλία με τον Μικ Σουμάχερ, συμμετείχαν σε ίδιους αγώνες και φωτογραφίζονταν συχνά μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Είχε ελεύθερη πρόσβαση στο κτήμα της οικογένειας και διέμενε εκεί κατά διαστήματα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος και η νοσοκόμα συναντήθηκαν στη σάλα του μπιλιάρδου της κατοικίας, μαζί με δύο ακόμη εργαζομένους. Η βραδιά εξελίχθηκε σε φιλικό ποτό με βότκα, μέχρι που η γυναίκα, εμφανώς μεθυσμένη, δεν μπορούσε να σταθεί όρθια. Ένας φυσικοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος τη μετέφεραν σε δωμάτιο προσωπικού για να ξεκουραστεί. «Την τοποθέτησαν στο κρεβάτι χωρίς να τη γδύσουν», αναφέρει το έγγραφο, προσθέτοντας ότι την άφησαν να κοιμηθεί με το φως του μπάνιου αναμμένο.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός πιλότος φέρεται να επέστρεψε και να τη βίασε δύο φορές, εκμεταλλευόμενος την κατάστασή της. Οι συνάδελφοί της δηλώνουν ότι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα. Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα ξύπνησε χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί, ωστόσο εντόπισε φυσικά και υλικά σημάδια που της προκάλεσαν ανησυχία. Σε ανταλλαγή SMS με τον κατηγορούμενο, εκείνος φέρεται να προδόθηκε από τα λεγόμενά του, κάτι που καταγράφηκε στο φάκελο της υπόθεσης. Συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί, η γυναίκα του ζήτησε να μην την πλησιάσει ξανά και αποφάσισε να μη μιλήσει στην οικογένεια Σουμάχερ, φοβούμενη ότι θα χάσει τη δουλειά της.

Φωτογραφία του σπιτιού του Μίχαελ Σουμάχερ στο Γκλαντ. Σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο, ένας οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, στενός φίλος της οικογένειας, φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια νοσοκόμα.

Η καταγγελία υποβλήθηκε τελικά δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022 — καθυστέρηση που, όπως εξηγούν οι αρχές, δεν είναι ασυνήθιστη σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, καθώς η συνειδητοποίηση και η απόφαση να μιλήσει μια γυναίκα συχνά απαιτούν χρόνο. Η ίδια είχε στο μεταξύ απολυθεί από την οικογένεια, μολονότι υποστηρίζει ότι είχε «άψογη επαγγελματική συμπεριφορά». Όπως σημειώνει, η απόλυσή της συνέπεσε χρονικά με νέα επίσκεψη του κατηγορουμένου στο σπίτι της Γκλαντ.

Η δίκη είχε οριστεί για την Τετάρτη στις 9 το πρωί, ωστόσο η διεξαγωγή της είναι αβέβαιη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έχει εξαφανιστεί εδώ και μήνες, αν και κατά τη διάρκεια της έρευνας είχε συνεργαστεί με τις αρχές.

Το 2024 είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία για να καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα, δηλώνοντας ότι υπήρξε «συναινετική σχέση». Αν δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο, η ακροαματική διαδικασία ενδέχεται να αναβληθεί, καθώς οι δίκες ερήμην σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ελβετία.

Οι δικηγόροι των δύο πλευρών, Πάτρικ Μισό για τη νοσοκόμα και Λικ Βανέι για τον κατηγορούμενο, αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση. Το γραφείο επικοινωνίας της οικογένειας Σουμάχερ επίσης δεν απάντησε στα αιτήματα του Τύπου.

protothema.gr