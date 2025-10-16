Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει δώσει την έγκριση του στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων εντός της Βενεζουέλας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από το Καράκας και έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Η αποκάλυψη ήρθε λίγες μόλις ώρες αφότου έγιναν γνωστά τα πέντε αμερικανικά πλήγματα εναντίον φερόμενων ως σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε 27 ανθρώπους.

President Trump confirms reports that he authorized the CIA to conduct covert operations in Venezuela, marking a sharp escalation in US efforts to pressure President Nicolas Maduro’s regime https://t.co/oRfumD3eFu pic.twitter.com/iZeME55qG7 October 16, 2025

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, παρουσία του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ο Τραμπ δεν δίστασε να αναφερθεί δημοσίως σε επιχειρήσεις που, παραδοσιακά, παραμένουν καλυμμένες από πέπλο μυστικότητας.

«Το ενέκρινα για δύο λόγους», είπε. «Πρώτον, γιατί έχουν αδειάσει τις φυλακές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, λόγω των ναρκωτικών. Πολλά έρχονται από τη Βενεζουέλα διά θαλάσσης, αλλά θα τους σταματήσουμε και στη στεριά».

Η Βενεζουέλα, ωστόσο, παίζει μικρό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις. Παράλληλα, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν στόχος της CIA είναι η ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, για τον οποίο η Ουάσιγκτον έχει θέσει επικύρηξη ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;» είπε χαρακτηριστικά.

«Όχι σε πραξικοπήματα της CIA», λέει το Καράκας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απάντησε απευθείας στον αέρα, λέγοντας «όχι στον πόλεμο, όχι στην αλλαγή καθεστώτος που θυμίζει τα ατελείωτα, αποτυχημένα πολεμικά μέτωπα σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη. Όχι στα πραξικοπήματα που ενορχηστρώνονται από τη CIA», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο, καλώντας σε ειρήνη με τον αμερικανικό λαό.

Την ίδια μέρα, διέταξε στρατιωτικά γυμνάσια στα περίχωρα του Καράκας και στο γειτονικό κρατίδιο Μιράντα, ενώ μέσω Telegram ανακοίνωσε τη μαζική κινητοποίηση στρατού, αστυνομίας και πολιτοφυλακής για την άμυνα της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «πολιτική επιθετικότητας και εκφοβισμού», μιλώντας για «παράνομες επιχειρήσεις» και «στρατιωτική απειλή» εναντίον της Βενεζουέλας.

Οκτώ πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη στην Καραϊβική, στο πλαίσιο –όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος– της «εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε στο Κογκρέσο, η Ουάσιγκτον έχει ήδη χαρακτηρίσει τη δράση της ως συμμετοχή σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με εγκληματικές οργανώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερης στρατιωτικής εμπλοκής.

«Ίσως ένα πραγματικό Sicario»

Αμερικανοί αναλυτές βλέπουν στο νέο προεδρικό διάταγμα μια από τις πιο επιθετικές εξουσιοδοτήσεις που έχει δοθεί ποτέ στη CIA στη Λατινική Αμερική.

Ο Μικ Μαλρόι, πρώην παραστρατιωτικός αξιωματούχος της CIA και υφυπουργός Άμυνας, δήλωσε στο BBC: «Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μυστική δράση, πρέπει να υπάρχει προεδρική εξουσιοδότηση.

«Αυτό σημαίνει σημαντική κλιμάκωση στις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Ίσως ένα πραγματικό “Sicario”, όπως στην ταινία», πρόσθεσε, υπαινισσόμενος τη μεταφορά της κινηματογραφικής φαντασίας στη σκληρή πραγματικότητα της Καραϊβικής.

Η σκιά του Ψυχρού Πολέμου

Με τις δύο πλευρές να εντείνουν τη ρητορική και τις κινήσεις τους, η κρίση στη Βενεζουέλα παίρνει επικίνδυνη τροπή, θυμίζοντας τα σκοτεινά χρόνια των μυστικών επιχειρήσεων της CIA στη Λατινική Αμερική.

Η Ιστορία δείχνει πως όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν τη CIA πέρα από τα σύνορά τους, η περιοχή δεν αργεί να πάρει φωτιά. Και αυτή τη φορά, η σπίθα ανάβει στην πιο εύφλεκτη ζώνη του δυτικού ημισφαιρίου.

