Ο 41χρονος Άρεν Πίρσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο φυλάκισης 25 ετών για τη δολοφονία της 24χρονης Κλερ Λεβέκ στο σπίτι της μητέρας του στη Σκωτία, σε έγκλημα που τελέστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2024.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου κατατέθηκε ότι η Λεβέκ δέχθηκε τουλάχιστον 26 μαχαιριές, εκ των οποίων 19 στο πρόσωπο και τον λαιμό. Οι εισαγγελικές αποδείξεις περιλάμβαναν επίσης το τηλεφώνημα του Πίρσον στις αρχές, στο οποίο ομολόγησε τη δολοφονία.

Στο ανατριχιαστικό τηλεφώνημα ο Πίρσον λέει αναλυτικά: ««Γεια σας, ονομάζομαι Άρεν Πίρσον. Μόλις σκότωσα τη φίλη μου στο τζακούζι του γκαράζ. Τη μαχαίρωσα περίπου 40 φορές στην καρδιά, στο στομάχι, στο πρόσωπο, στο λαιμό και στην πλάτη. Μαχαίρωσα τον εαυτό μου τέσσερις φορές στο λαιμό»». Στο ίδιο τηλεφώνημα επανέλαβε ότι «σίγουρα τη σκότωσα» και ισχυρίστηκε ότι το θύμα «ήπιε πάρα πολύ» και τον ενόχλησε.

Κατά τη δίκη ακούστηκε επίσης μαρτυρία από γιατρό που περιέθαλψε τον Πίρσον μετά την επίθεση· ο γιατρός κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος του είπε: «προσπαθούσα να την ξεφορτωθώ (σ.σ. το θύμα) εδώ και καιρό».

Μετά το έγκλημα ο Πίρσον φέρεται ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Προσπάθησε να τραυματιστεί στον λαιμό με μικρό μαχαίρι, ήπιε υγρό φρένων και έπεσε με το αυτοκίνητό του από προβλήτα. Η μητέρα του περιέγραψε ότι το βράδυ του φόνου ο γιος της έμοιαζε ως «ζόμπι».

Στο δικαστήριο προβλήθηκε επίσης ένα ηχητικό έξι λεπτών από την ημέρα των 24ων γενεθλίων της Λεβέκ, όπου ο Πίρσον την απειλεί και μεταξύ άλλων της λέει «σου άξιζε κάθε λεπτό και ακόμα περισσότερο. Είσαι τυχερή που δεν σου έσπασα το κεφάλι» και εκείνη του απαντά «σε αγαπώ, θα με σκοτώσεις».

Η ποινή που επιβλήθηκε αντικατοπτρίζει την εκτεταμένη βία και την προκλητική φύση της επίθεσης. Οι δικαστικές αρχές τόνισαν ότι, παρά τους ισχυρισμούς περί μέθης ή προσωπικών διαφορών, τα αποδεικτικά στοιχεία δικαιολόγησαν την καταδίκη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Protothema.gr