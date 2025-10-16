Το καταδυόμενο σκάφος Titan της εταιρείας OceanGate, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια αποστολής προς το ναυάγιο του Τιτανικού, υπέστη ενδόρρηξη λόγω κακού σχεδιασμού και σοβαρών παραλείψεων στους ελέγχους ασφάλειας, σύμφωνα με πόρισμα των αμερικανικών αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2023 στον βόρειο Ατλαντικό και στοίχισε τη ζωή και στους πέντε επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ο διευθύνων σύμβουλος της OceanGate, Στόκτον Ρας.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) διαπίστωσε ότι ο μηχανολογικός σχεδιασμός του σκάφους ήταν «ανεπαρκής», γεγονός που οδήγησε σε κατασκευαστικά σφάλματα και στην αδυναμία του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αντοχής και αξιοπιστίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι η εταιρεία δεν είχε πραγματοποιήσει τους απαραίτητους δοκιμαστικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να αγνοεί τα πραγματικά όρια αντοχής του βαθυσκάφους. Επιπλέον, το Titan φέρεται να είχε ήδη υποστεί ζημιές και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ξανά πριν επισκευαστεί.

Το υποβρύχιο εξαφανίστηκε στον βόρειο Ατλαντικό, ενώ επιχειρούσε να προσεγγίσει το ναυάγιο του Τιτανικού. Τον Αύγουστο, η Αμερικανική Ακτοφυλακή είχε δημοσιοποιήσει δική της έρευνα, χαρακτηρίζοντας το δυστύχημα «απολύτως αποτρέψιμο» και ασκώντας δριμεία κριτική στις «σοβαρά εσφαλμένες» πρακτικές ασφαλείας της OceanGate.

Ο ίδιος ο Στόκτον Ρας χειριζόταν το Titan στην τελευταία του κατάδυση. Μαζί του επέβαιναν ο Γάλλος εξερευνητής των βαθέων υδάτων Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο επιχειρηματίας Σαζάντα Νταούντ, ο 19χρονος γιος του Σουλεμάν Νταούντ και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ — όλοι τους είχαν καταβάλει έως και 250.000 δολάρια για να συμμετάσχουν στην αποστολή.

