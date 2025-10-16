Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας ανέτρεψε την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που υποχρέωνε τον δισεκατομμυριούχο Τσέι Τάε-γουον, επικεφαλής του ομίλου SK Group, να καταβάλει αποζημίωση ύψους 1,38 τρισ. γουόν (περίπου 1 δισ. δολάρια) στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιουνγκ, κόρη πρώην προέδρου της χώρας.

Σύμφωνα με το BBC, η υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί από τα νοτιοκορεατικά μέσα ως το «διαζύγιο του αιώνα», επανέρχεται στη Δικαιοσύνη μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να διατάξει επανεξέταση λόγω λανθασμένου υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού.

Το 2024, δικαστήριο στη Σεούλ είχε επιδικάσει στην πρώην σύζυγο του Τσέι αποζημίωση-ρεκόρ 1,38 τρισ. γουόν, θεωρώντας ότι η οικονομική στήριξη του πατέρα της, πρώην προέδρου Ρο Τάε-γου, συνέβαλε στην ανάπτυξη του ομίλου SK και θα έπρεπε να υπολογιστεί ως δική της συμβολή στα κοινά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Τσέι, ο οποίος ηγείται ενός από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά συγκροτήματα της Νότιας Κορέας, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τώρα ότι το επίμαχο ποσό των 30 δισ. γουόν, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως «κρυφό ταμείο» του πρώην προέδρου, «φαίνεται να προήλθε από δωροδοκίες» και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθάρισε πως ήταν λανθασμένο να θεωρηθεί η συγκεκριμένη συνεισφορά μέρος της κοινής περιουσίας» δήλωσε ο δικηγόρος του Τσέι, Λι Τζε-γκουν.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την υποχρέωση του επιχειρηματία να καταβάλει διατροφή ύψους 2 δισ. γουόν στην πρώην σύζυγό του.

Το διαζύγιο του ζευγαριού έγινε γνωστό το 2015, όταν ο Τσέι παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη του. Από τότε, η υπόθεση έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη στη Νότια Κορέα, καθώς συνδέεται με μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι μετοχές του ομίλου SK σημείωσαν πτώση 5,4%, καθώς η νέα δικαστική εξέλιξη θεωρείται ότι θα παρατείνει τη νομική διαμάχη του Τσέι με την πρώην σύζυγό του. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αναμένονται άμεσες αλλαγές στη διοικητική δομή του ομίλου, δεδομένου ότι ο Τσέι δεν υποχρεούται προς το παρόν να αντλήσει κεφάλαια για την καταβολή του διακανονισμού.

Ο Τσέι εξακολουθεί να ελέγχει βασικές θυγατρικές του ομίλου, μεταξύ των οποίων οι SK Telecom, SK Square και SK Innovation. Ο όμιλος SK δραστηριοποιείται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της φαρμακοβιομηχανίας και των ημιαγωγών.

