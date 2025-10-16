Ο Μπόρις Τζόνσον εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, αποκαλύπτοντας ότι το χρησιμοποιεί για να γράψει τα βιβλία του.

«Ένα πράγμα που με ενθαρρύνει είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Λατρεύω την Τεχνητή Νοημοσύνη. Λατρεύω το ChatGPT. Είναι ειλικρινά φανταστικό» δήλωσε μιλώντας στο Al Arabiya English, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Δήλωσε, δε, πως η ΑΙ θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους για την κυβέρνηση.

«Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους πηγαίνει σε δικηγόρους, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αιτήσεις πολεοδομίας και κάθε είδους πράγματα που δεν αφορούν στην πραγματικότητα το σκάψιμο σηράγγων ή την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών» σημείωσε.

«Πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν χρειάζονται πλέον αυτά τα πράγματα και μπορείτε να επιταχύνετε σημαντικά τη νομική διαδικασία» κατέληξε.

Cnn.gr