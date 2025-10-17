Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, λόγω της αργού ρυθμού με τον οποίο προχωρά η παράδοση των σορών ομήρων από την Χαμάς. Το Ισραήλ φαίνεται να βρίσκεται σε οριακό σημείο και κατηγορεί την Χαμάς για παραβίαση των όρων της συμφωνίας.

H Xαμάς δεν έχει επιστρέψει τα λείψανα 19 νεκρών ομήρων, παρά τη ρητή υποχρέωση που απορρέει από τη συμφωνία που μεσολάβησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Καθυστερεί επίτηδες η Χαμάς;

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς όφειλε έως τη Δευτέρα να παραδώσει όλους τους ζωντανούς και νεκρούς ομήρους. Ωστόσο, μόνο εννέα σοροί έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ, με τις υπόλοιπες να παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Η οργάνωση, σε ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι αδυνατεί να ανασύρει τις υπόλοιπες σορούς λόγω της εκτεταμένης καταστροφής και της έλλειψης εξειδικευμένου εξοπλισμού εκσκαφών.

H παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε χθες ότι παρέδωσε στο Ισραήλ όλες τις σορούς των ομήρων που μπορεί να βρει, με έναν αναλυτή των Times of Israel να διερωτάται αν η Χαμάς παίζει παιχνίδια ή αν πραγματικά δεν μπορεί να εντοπίσει τις υπόλοιπες 19 σορούς.

Η επικρατούσα σκέψη στο υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου σύμφωνα με το Ισραηλινό ΜΜΕ είναι ότι η Χαμάς θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε περισσότερους, αν το ήθελε, και ως εκ τούτου το Ισραήλ θα αυξήσει σιγά-σιγά την πίεση στη Χαμάς – προς το παρόν, εμποδίζοντας την είσοδο βοήθειας και πόρων ανοικοδόμησης του θύλακα. Το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει τη στρατιωτική απειλή στη Χαμάς, για να προχωρήσει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου.

Αντιδρούν οι οικογένειες των ομήρων

Η καθυστέρηση με την παράδοση των σορών των ομήρων έχει προκαλέσει έντονη οργή στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τις οικογένειες των ομήρων να ζητούν την άμεση αναστολή της εφαρμογής των επόμενων σταδίων της εκεχειρίας.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων κάλεσε την κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να «παγώσει κάθε περαιτέρω πρόοδο της συμφωνίας έως ότου η Χαμάς εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της».

«Όσο η Χαμάς παραβιάζει τις συμφωνίες και συνεχίζει να κρατά 19 ομήρους, δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής πρόοδος από την πλευρά του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Φόρουμ. «Οποιαδήποτε πολιτική ή στρατιωτική ενέργεια που δεν εξασφαλίζει την άμεση επιστροφή τους, εγκαταλείπει τους πολίτες του Ισραήλ», προστίθεται.

Μιλώντας σε τελετή στο στρατιωτικό νεκροταφείο του Όρους Χερζλ στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαμήνυσε ότι «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει». Αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο Ισραηλινός ηγέτης υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να διασφαλίσει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και μη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των ομήρων. Η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: όποιος απλώσει χέρι πάνω μας ξέρει ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Θα κερδίσουμε μια νίκη που θα διαμορφώσει το περιβάλλον μας για πολλά χρόνια».

Η επόμενη μέρα στη Γάζα και η προειδοποίηση του Τραμπ

Το ειρηνευτικό πλαίσιο που παρουσίασε ο Τραμπ προβλέπει, στα επόμενα στάδια, αμνηστία για τους ηγέτες της Χαμάς που θα παραδώσουν τα όπλα, καθώς και τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα για τη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας. Ωστόσο, η παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς έχει παγώσει τις διαδικασίες, σχολιάζει η Daily Mail.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να προχωρήσει εφόσον η άλλη πλευρά δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, το Ισραήλ «θα επανεξετάσει τη συμμετοχή του στο ειρηνευτικό πλαίσιο».

Από τη δική του πλευρά, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ξαναρχίσει ανά πάσα στιγμή. «Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις πω τη λέξη», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο φέρεται να δίνει χρόνο στην Χαμάς.

Η ισλαμιστική οργάνωση, ωστόσο, κατηγορεί το Ισραήλ ότι είναι εκείνο που παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης δήλωσε ότι τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την Παρασκευή, καταγγέλλοντας ότι ο σχετικός κατάλογος των παραβιάσεων έχει ήδη διαβιβαστεί στους διεθνείς διαμεσολαβητές.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πλησιάζοντας στρατιωτικές θέσεις, αναγκάζοντας τους στρατιώτες «να ανοίξουν πυρ για να απομακρύνουν την απειλή».

Ακόμα σε ισχύ αλλά εύθραυστη η εκεχειρία

Ωστόσο η εκεχειρία, παρά τις κατηγορίες εκατέρωθεν παραμένει κατά βάση σε ισχύ. Σε μια τελευταία εξέλιξη το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα 30 σορούς Παλαιστινίων στο νότιο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας. Έτσι ανέβηκε σε 120 ο συνολικός αριθμός των νεκρών που έχουν επιστραφεί, όπως δήλωσαν σήμερα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, το Ισραήλ οφείλει να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του επιστρέφεται. Χθες το βράδυ, η Χαμάς παρέδωσε δύο ακόμη σορούς στο Ισραήλ, δηλώνοντας παράλληλα ότι έχει ήδη επιστρέψει όλα τα λείψανα ομήρων στα οποία είχε πρόσβαση. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο Τελ Αβίβ.

Λόγω της εξέλιξης αυτής, η Αίγυπτος απέστειλε ειδική ομάδα για να συνδράμει στις έρευνες εντοπισμού των υπολοίπων 19 ομήρων, των οποίων η τύχη και οι σοροί παραμένουν άγνωστες. Μέχρι σήμερα, Πέμπτη, η Χαμάς έχει επιστρέψει 10 σορούς από τις συνολικά 28, ωστόσο μία εξ αυτών αποδείχθηκε ότι δεν ανήκε σε Ισραηλινό όμηρο.

