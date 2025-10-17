Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Πέμπτη νέο πλήγμα εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για τουλάχιστον την έκτη επιχείρηση αυτού του είδους που έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά, ωστόσο, υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματος του πλεούμενου, σύμφωνα με την αμερικανική πηγή που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε αμερικανικά πλήγματα αυτής της φύσης, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση.

