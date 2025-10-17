Νέα δυναμική στις σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας διαμορφώνεται στον αμυντικό τομέα, καθώς το Βερολίνο εμφανίζεται έτοιμο να τερματίσει το πολυετές βέτο του και να εγκρίνει την πώληση μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να απαντήσει θετικά στο προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για την Τουρκία, ανοίγοντας τον δρόμο για επίσημες διαπραγματεύσεις σχετικά με την παράδοση των αεροσκαφών. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα σημεία σύγκλισης ή διαφοροποίησης συζητούνται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Άγκυρα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Hurriyet, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι η προμήθεια των Eurofighter είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ, καθώς ενισχύει τη συνολική αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας στην Ευρώπη.

«Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του ΝΑΤΟ. Αποφασίσαμε ότι η Τουρκία, ως σύμμαχος, μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ με τη βοήθεια των Eurofighter. Αυτό είναι προς το συμφέρον μας, καθώς η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο-κλειδί για εμάς εντός της Συμμαχίας. Οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Eurofighter Typhoon αποτελεί την πλέον προηγμένη μορφή ευρωπαϊκής συνεργασίας στην αεροπορική βιομηχανία και αναπτύσσεται από κοινού από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία. Η πώληση σε τρίτες χώρες απαιτεί την έγκριση και των τεσσάρων κυβερνήσεων. Αν και η Άγκυρα είχε λάβει θετικά σήματα από το Λονδίνο και τη Μαδρίτη ήδη από το 2022, η γερμανική αντίθεση αποτελούσε έως σήμερα το κύριο εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Τουρκία σχεδιάζει να αποκτήσει 24 μαχητικά Eurofighter στην πρώτη φάση και να επεκτείνει την παραγγελία σε 40 αεροσκάφη συνολικά. Η αξία της συμφωνίας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά και άδειες λογισμικού, υπολογίζεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάθε αεροσκάφος εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μέρος της παραγωγής και της συντήρησης αναμένεται να πραγματοποιείται στην Τουρκία, ενισχύοντας την τοπική αμυντική βιομηχανία. Το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών θα προέλθει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, χώρες που έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν ενεργά την προμήθεια.

