Το στέμμα της αυτοκράτειας Ευγενίας εντοπίστηκε έξω από το Λούβρο. Πρόκειται για ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν μετά την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε το πρωί και ταρακούνησε την Γαλλία αλλά και το παγκόσμιο.

Όπως μεταδίδει η Le Parisien, οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν εννέα κομμάτια από τα 23 της συλλογής κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κλαπεί: ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια, δύο κορώνες – μεταξύ των οποίων και αυτή της αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία βρέθηκε κατεστραμμένη έξω από το μουσείο- και μια καρφίτσα. Ένα δεύτερο αντικείμενο έχει βρεθεί, χωρίς να είναι γνωστό ακριβώς ποιο είναι.

Η κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η Le Figaro αναφέρει ότι το στέμμα αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Είναι το μόνο σωζόμενο στέμμα, μαζί με αυτό του Λουδοβίκου XV.

Ξεναγός που μίλησε στην Le Parisien και επρόκειτο να συνοδεύσει ομάδα τουριστών νωρίς το πρωί στο Λούβρο, ανέφερε: «Καθώς μπαίναμε στην πύλη, έκλεισε». Όπως περιγράφει, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας «βρίσκεται σε μια προθήκη κοντά σε παράθυρο». «Στη σπασμένη προθήκη, υπήρχε το στέμμα, μια τιάρα, μαργαριτάρια, διαμαντένιες καρφίτσες και ένα μενταγιόν», είπε. Η δεύτερη προθήκη περιέχει ένα «σετ, με κολιέ και τιάρα», σύμφωνα με τον ξεναγό.

Quelle triste métaphore que ce vol du Louvre !

La couronne de l’Impératrice, sertie d’émeraudes et de diamants créée pour l’Exposition universelle de Paris de 1855, époque où la France rayonnait a été retrouvée dans le caniveau, brisée et cabossée à l’image de la France de 2025 ! pic.twitter.com/UUeqv4iPkZ October 19, 2025

Σύμφωνα με εσωτερική πηγή του μουσείου, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, το περίφημο Regent, που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν κλάπηκε.

Η εντυπωσιακή γκαλερί Απόλλων του Λούβρου

Η γκαλερί Απόλλων, που βρέθηκε στο στόχαστρο των διαρρηκτών, αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους του Λούβρου. Εκεί, εκτίθενται, σύμφωνα με την Le Parisien, τρία ιστορικά αντικείμενα, όπως το Regent, αλλά και το Sansy , ένα διαμάντι 55,23 καρατίων που φορούσε ο Ναπολέων κατά τη στέψη του, και το ροζ διαμάντι, γνωστό ως «Hortensia», που κοσμούσε τα ρούχα ή τα στέμματα των ηγεμόνων.

Τα 23 κοσμήματα, που σήμερα βρίσκονταν συγκεντρωμένα σε ένα μόνο μέρος, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα κοσμήματα που χρονολογούνται πριν από την Επανάσταση, μεταξύ των οποίων το «Regent» και το «Sancy», τα οποία τοποθετήθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα το 1722 στο προσωπικό στέμμα της στέψης του Λουδοβίκου XV, τα κοσμήματα της Πρώτης Αυτοκρατορίας, της Παλινόρθωσης και της Ιουλιανής Μοναρχίας, αλλά και τα κοσμήματα της Δεύτερης Αυτοκρατορίας με κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Δύο δράστες ήταν ντυμένοι εργάτες -Διέρρηξαν το Λούβρο σε 7 λεπτά

Η Parisien μεταδίδει ότι οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις, δύο εξ αυτών ήταν ντυμένοι ως εργάτες με κίτρινα γιλέκα.

Οι δράστες φέρεται φέρονται να έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και να χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που ήθελαν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα. Σύμφωνα με την Le Parisien που επικαλείται στοιχεία από την έρευνα, οι δράστες, που ήταν πλήρως καλυμμένοι με κουκούλες, εισήλθαν στο κτήριο από την πλευρά των προβλητών του Σηκουάνα, όπου εκτελούνται εργασίες. Εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλων».

Αφού έσπασαν τα τζάμια, δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας ένας άλλος παρέμεινε απ’ έξω για να κρατά τσίλιες. Οι κλέφτες άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας. Όλα έγιναν μέσα σε 7 λεπτά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με ένα TMax, κατευθυνόμενοι προς τον αυτοκινητόδρομο A6. Mια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

iefimerida.gr