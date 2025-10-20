Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλβανία λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Κύπρου). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τεπελενίου, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε τμήματα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς να έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις ή ανακοινώσεις για πιθανούς μετασεισμούς μέχρι στιγμής.

protothema.gr