Τραγωδία στην Ιταλία με έναν νεκρό σημειώθηκε ύστερα από φερόμενη ενέδρα οπαδών, λίγο μετά το τέλος αγώνα της Α2 κατηγορίας μπάσκετ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φίλαθλοι της Πιστόια δέχθηκαν επίθεση ενώ επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα, όπου η ομάδα τους είχε επικρατήσει της Ριέτι με 88-73.

Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα προς αυτό. Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.

#NEWS – Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista.

Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso.

E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti–#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcuni supporter… pic.twitter.com/BiHL5buzjZ — Tv2000.it (@TV2000it) October 19, 2025

Το δελτίο τύπου της Pistoia Basket

Η ομάδα μπάσκετ Pistoia Basket 2000 Ssd arl «σοκαρίστηκε όταν έμαθε για τον θάνατο ενός από τους δύο οδηγούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία σε ένα λεωφορείο που μετέφερε ερυθρόλευκους οπαδούς που επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα στο Ριέτι. Υπό το φως των αρχικών αναφορών και εν αναμονή των επίσημων δικαστικών ευρημάτων, ο σύλλογος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Ο Πρόεδρος Joseph David και ολόκληρος ο Σύλλογος εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του οδηγού και συμμερίζονται τη θλίψη των αγαπημένων του προσώπων»

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα»

Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono… — Andrea Abodi (@andreaabodi) October 19, 2025

