Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Κυριακή τη διάσωση 91 μεταναστών που επέβαιναν σε πλεούμενο ανοιχτά της Λαμπεντούζα, στη νότια Ιταλία, σημειώνοντας πως δύο από αυτούς βρέθηκαν νεκροί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κατά την επιθεώρηση των τμημάτων κάτω από το κατάστρωμα» εντοπίστηκαν μετανάστες σε σοβαρή κατάσταση, καθώς και «δύο πτώματα, αρρένων αμφότερα».

Οι διασωθέντες, 85 άνδρες, μία γυναίκα και πέντε άτομα που θεωρείται πως είναι ανήλικοι, μεταφέρθηκαν στο νησί, ενώ κάποιοι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία με ελικόπτερο.

Πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA ανέφεραν ότι οι δύο μετανάστες πέθαναν από κατάποση καυσίμων μέσα στο αμπάρι, ενώ άλλοι 14 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι μετανάστες προέρχονται από Πακιστάν, Ερυθραία και Σομαλία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από άλλη τραγωδία στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, όταν περίπου 30 άνθρωποι κηρύχθηκαν αγνοούμενοι έπειτα από ναυάγιο την Παρασκευή.

