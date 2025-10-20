Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αλλιώς «θα υποστεί βαρύτατες συνέπειες», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις διατυπώθηκαν κατά την υποδοχή του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε. Ο κ. Τραμπ είπε ότι «έχουμε ένα θέμα με τη Χαμάς. Αυτό θα επιλυθεί γρήγορα, επειδή παραβιάζουν τη συμφωνία». Πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά της οργάνωσης δεν είναι αποδεκτή και ότι η υπόθεση θα αντιμετωπιστεί αναλόγως.

Trump:



We made a deal with Hamas — they’re going to behave, be nice.



If they’re not, we’re going to eradicate them. They’ll be eradicated, and they know that.



I don’t believe it was leadership. Some rebellion among themselves — and they killed some people. pic.twitter.com/ZDqbbaubiY October 20, 2025

«Κάποια εξέγερση μεταξύ τους και σκότωσαν μερικούς ανθρώπους» επισήμανε, πριν προχωρήσει σε απειλές: «Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι ευγενικοί. Αν δεν το κάνουν, θα τους εξαλείψουμε. Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν αυτό».

Είπε ακόμη ότι η Χαμάς «είναι μια βίαιη ομάδα, όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 100 χρόνια».

«Έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν, και αν συνεχίσουν να τα κάνουν, θα επέμβουμε και θα τα διορθώσουμε. Αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα και με αρκετά βίαιο τρόπο», επισήμανε ακόμη.

