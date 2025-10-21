Η Σανάε Τακαΐτσι έγραψε ιστορία στην Ιαπωνία, καθώς εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης της Κάτω Βουλής και αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας. Η 64χρονη πολιτικός έλαβε 237 ψήφους, κερδίζοντας την πλειοψηφία της 465μελούς Βουλής.

Sanae Takaichi, leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party, won the lower house vote to choose the next prime minister, clearing the way for her inauguration as the country's first female premier later in the day. Follow our live coverage: https://t.co/cSmsotLTxn pic.twitter.com/XwTFgfird7 October 21, 2025

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή ώστε η Τακαΐτσι να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η 64χρονη νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας διαδέχεται τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες του κόμματός του.

