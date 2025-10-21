Η Σανάε Τακαΐτσι έγραψε ιστορία στην Ιαπωνία, καθώς εξασφάλισε την ψήφο εμπιστοσύνης της Κάτω Βουλής και αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας. Η 64χρονη πολιτικός έλαβε 237 ψήφους, κερδίζοντας την πλειοψηφία της 465μελούς Βουλής.
Το ίδιο αναμένεται να γίνει και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή ώστε η Τακαΐτσι να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
Η 64χρονη νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας διαδέχεται τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες του κόμματός του.