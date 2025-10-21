Φυλακίστηκε σήμερα ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις νομικών κύκλων, το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στη φυλακή ο Σαρκοζί, πρίν οι Αρχές αποφανθούν για το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε αμέσως μετά την άφιξη του στην φυλακή Λα Σαντέ, είναι από τρεις εβδομάδες έως ένα μήνα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο χρηματοδότησης από την Λιβύη του Καντάφι.

Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να καθυστερήσουν τη λήψη της απόφασης μέχρι δύο μήνες, το οποίο σημαίνει ότι ο Γάλλος πρώην πρόεδρος μπορεί να αποφυλακιστεί, αν υπάρξει τέτοια απόφαση, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

🇫🇷 Nicolas Sarkozy arrives at the La Sante prison in Paris, becoming the 1st former French president to be officially incarcerated



➡️ He was sentenced to 5 years in prison over 'criminal conspiracy' in a case involving the Libyan financing of his 2007 election campaign… pic.twitter.com/xlAAVayQ3B October 21, 2025

Το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον δικηγόρο του Κριστόφ Ινγρέν είναι απίθανο τα δικαστήρια να συμπληρώσουν τη μέγιστη προθεσμία των δύο μηνών για να εξετάσουν αυτήν την έφεση. Μιλώντας στο BFMTV-RMC, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο πρώην αρχηγός κράτους θα περάσει «τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα υπό κράτηση» πριν αποφανθεί το εφετείο, που είναι «ο μέσος χρόνος» σε αυτό το είδος υπόθεσης.

«Μια νύχτα στη φυλακή είναι υπερβολή», συνέχισε ο δικηγόρος, για να προσθέσει: «Δεν υπάρχει αντικειμενικά κανένας λόγος για το εφετείο να αρνηθεί αυτήν την αποφυλάκιση, αλλά υπάρχει η νομική αβεβαιότητα και θα την αντιμετωπίσουμε».

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα υπάρξει (…) προνομιακή μεταχείριση» για την επιτάχυνση της διαδικασίας, υπογράμμισε ακόμη.

Οι επόμενες κινήσεις

Τα σενάρια για την τύχη του Σαρκοζί πολλά. Το δικαστήριο θα μπορούσε να διατάξει την απελευθέρωσή του υπό δικαστική εποπτεία ή κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να μην τον αφήσει να βγει από τη φυλακή εάν, για παράδειγμα, κρίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων ή ο εκφοβισμός μαρτύρων.

Δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του στην υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκισή του λόγω της προσωρινής εκτέλεσης της ποινής του που διέταξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, πρέπει να διεξαχθεί νέα δίκη.

Σε αυτό το σενάριο, το εφετείο υποχρεούται να εκδικάσει την έφεση εντός τεσσάρων μηνών, η οποία θεωρητικά οδηγεί στις 25 Ιανουαρίου 2026, δεδομένου ότι η απόφαση εκδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική παράμετρος. Τα κείμενα προβλέπουν ότι αυτή η τετράμηνη προθεσμία μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές με επακόλουθες ακροάσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αρχική τετράμηνη προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε οκτώ μήνες (25 Μαΐου 2026) ή 12 μήνες (25 Σεπτεμβρίου 2026).

Σε αυτό το νομικό ημερολόγιο για τον πρώην αρχηγό του κράτους προστίθεται ένα άλλο άγνωστο: η υπόθεση Bygmalion. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί στις 26 Νοεμβρίου επί της έφεσης του πρώην προέδρου, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους, εκ των οποίων πρέπει να εκτίσει έξι μήνες.

