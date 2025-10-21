Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν δείχνουν προς το παρόν κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη και δεν κάνουν τίποτα για να την προωθήσουν, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντί να συμβάλλουν σε ειρηνευτικές προσπάθειες, ενθαρρύνουν το Κίεβο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Αυτή τη στιγμή, οι Ευρωπαίοι δεν επικεντρώνονται πραγματικά στην ειρήνη και κάνουν λίγα για να την επιτύχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας αναφορές της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ συνεχίζουν εκτεταμένες προετοιμασίες για μια πιθανή ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι ευρωπαϊκές χώρες «ενθαρρύνουν αντ’ αυτού το καθεστώς του Κιέβου να συνεχίσει τον πόλεμο με κάθε δυνατό μέσο».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε εξάλλου ότι δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι δεν έχουν αναφερθεί ημερομηνίες από καμία από τις δύο πλευρές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πλέον πολυαίμακτο στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι έχει σχολιάσει ότι η επίτευξη της ειρήνης είναι δυσκολότερη από την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα ή τον τερματισμό της σύγκρουσης Ινδίας-Πακιστάν.

Αφότου συνομίλησε με τον Πούτιν στις 16 Οκτωβρίου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός του των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ενόψει μιας πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη εντός δύο εβδομάδων.

Η Μόσχα δεν έδωσε ημερομηνίες. Αλλά το CNN επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τον οποίο η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει παγώσει προς το παρόν.

Επικαλέστηκε μια πηγή σύμφωνα με την οποία οι Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με ένα πιθανό τέλος στον πόλεμο.

Ο Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι συμφώνησε με τον Ρούμπιο να συνεχίσουν τις τηλεφωνικές επαφές, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε αδύνατη την αναβολή μιας συνόδου για την οποία δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

«Ακούστε, έχουμε τη συμφωνία των προέδρων, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε αυτό που δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες. Χρειαζόμαστε προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που εξαρχής δεν δόθηκαν ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς αν η Μόσχα γνωρίζει πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι δεν γνωρίζουμε».

