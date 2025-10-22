Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε αίσθηση με τη δήλωσή του ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των μαχών στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι αμφιβάλει πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν θα το δεχθεί.

Η δήλωση Ζελένσκι έρχεται μετά τη χθεσινή ανακοίνωση υποστήριξης της θέσης του Τραμπ από την Ουκρανία και τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Ο Τραμπ είχε κάνει αυτή την πρόταση στις 17 Οκτωβρίου μετά από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γράψει: «Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα σύνορα των ιδιοκτησιών να καθορίζονται από τον πόλεμο και τα κότσια. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία! Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλοι θάνατοι, όχι άλλα τεράστια και μη βιώσιμα ποσά που ξοδεύονται».

Φιάσκο με τη σύνοδο Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη – Τι λέει τώρα το Κρεμλίνο

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για τη σύνοδο που ο ίδιος είχε προαναγγείλει στη Βουδαπέστη και αναμενόταν να διεξαχθεί σε «περίπου δύο εβδομάδες».

«Δεν θέλω να χάνω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Από τη δική του μεριά το Κρεμλίνο, που συνεχίζει να παίζει «κατενάτσιο», τόνισε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να προετοιμάζεται για μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η προετοιμασία της συνάντησης είναι απαραίτητη, αλλά πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος.

Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριμπάκοφ, σημειώνοντας και αυτός ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Ριμπάκοφ δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργκέι Λαβρόφ, των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η συνάντηση Ρούμπιο και Λαβρόφ θα προηγούνταν της συνόδου κορυφής.

Ωστόσο, ο Ριμπάκοφ δήλωσε ότι δεν βλέπει σημαντικά εμπόδια για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, σύμφωνα με το RIA.

