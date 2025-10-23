Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη 22/10, νέο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου σκάφους στον Ειρηνικό, που επέφερε τον θάνατο τριών ανθρώπων που κατηγόρησε πως ήταν «τρομοκράτες» που «εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών», στο πλαίσιο εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκαλεί έντονη συζήτηση και αμφισβητήσεις.

«Για ακόμη μια φορά, οι πλέον αποβιώσαντες τρομοκράτες εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ μέσω X, διαμηνύοντας πως τα πλήγματα αυτά θα «συνεχιστούν» και θα είναι «καθημερινά».

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD October 23, 2025

Οι «τρεις ναρκωτρομοκράτες» πάνω στο πλεούμενο σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε ο υπουργός, που χρησιμοποίησε την ορολογία του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας του.

«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, μέρα με τη μέρα. Δεν πρόκειται απλώς για διακινητές ναρκωτικών – πρόκειται για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν θάνατο και καταστροφή στις πόλεις μας. Αυτοί είναι η «Αλ Κάιντα» του ημισφαιρίου μας και δεν θα ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή για τον αμερικανικό λαό», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Χέγκσεθ.

Τραμπ: Ίσως ειδοποιήσουμε το Κογκρέσο αν διατάξουμε χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει πως η κυβέρνησή του έχει από νομική σκοπιά κάθε δικαίωμα να εξαπολύει πλήγματα εναντίον πλεούμενων σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Βενεζουέλας, στην Καραϊβική, που κατ’ αυτόν μεταφέρουν ναρκωτικά, προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του ίσως επιδώσει στο Κογκρέσο ειδοποίηση αν πάρει την απόφαση να αρχίσει να πλήττει στόχους στο έδαφος.

«Μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό», πάντως «αν το κάνουμε στο έδαφος, μπορεί να πάμε πίσω στο Κογκρέσο», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον αυτών που λέει πως είναι διακινητές ναρκωτικών στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά αν έρχονται μέσω ξηράς», είπε. «Πιθανόν θα πάμε πίσω στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν πάμε στην ξηρά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά νομίζω (…) θα μου άρεσε να το κάνουμε».

Η νομιμότητα των πληγμάτων εναντίον πλεούμενων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ διακινούν ναρκωτικά σε ξένα ή διεθνή ύδατα αμφισβητείται από ειδικούς. Επικριτές της κυβέρνησης του κάνουν λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εξάλλου, στελέχη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θυμίζουν πως την αρμοδιότητα για την κήρυξη πολέμου – στον οποίο θα μπορούσαν να οδηγήσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας – τυπικά την έχει το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

