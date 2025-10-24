Τραγικό θάνατο είχαν 25 άνθρωποι, οι οποίοι επέβαιναν σε λεωφορείο στην Ινδία. Μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα, το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Αρκετοί ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν.

Η φωτιά έκανε μέσα σε λίγα λεπτά παρανάλωμα του πυρός το λεωφορείο εγκλωβίζοντας δεκάδες επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων κοιμόντουσαν καθώς ταξίδευε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Κούρνοολ στην πολιτεία Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας.

Οι 18 από τους επιβάτες κατάφεραν να σπάσουν παράθυρα και να βγουν με ελαφρά τραύματα από το φλεγόμενο λεωφορείο, αλλά δυστυχώς άλλοι κάηκαν ζωντανοί προτού προλάβει να φθάσει βοήθεια στο σημείο, όπως δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Βίκραντ Πατίλ.

Πώς έγινε το τρομακτικό δυστύχημα με το λεωφορείο

O ίδιος εξήγησε ότι η μοτοσικλέτα έπεσε από πίσω στο λεωφορείο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και σφηνώθηκε στο όχημα. Σύρθηκε για αρκετή απόσταση, προκαλώντας σπινθήρες που έφθασαν μέχρι τη δεξαμενή καυσίμου του λεωφορείου.

«Καθώς ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσε να την ελέγξει», πρόσθεσε ο Πατίλ.

Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο αγνώστων στοιχείων οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ομάδα της Σήμανσης ερευνά το τραγικό συμβάν. Το λεωφορείο με τους 44 επιβάτες ταξίδευε μεταξύ των πόλεων Χαϊντεραμπάντ στην πολιτεία Τελανγκάνα και Μπανγκαλόρ στην πολιτεία Καρνατάκα. Το δυστύχημα συνέβη στο χωριό Τσιννατέκουρου κοντά στο Κούρνοολ, περίπου 210 χιλιόμετρα (130 μίλια) νότια της Χαϊντεραμπάντ.

Ήταν το δεύτερο τέτοιο τραγικό συμβάν με λεωφορείο στην Ινδία σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Στα μέσα Οκτωβρίου ένα επιβατικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω βραχυκυκλώματος στο βόρειο κρατίδιο Ρατζαστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι.

iefimerida.gr