Το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να επιβάλουν μία κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, στέλνει ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ και καταγγέλλει ότι η Ουάσινγκτον θέλει να ανατρέψει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

«Ερμηνεύστε το όπως θέλετε: οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν εδώ μια κυβέρνηση πειθήνια στα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε ο Βλαντίμιρ Παντρίνο μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Ποτέ ξανά σκλάβοι. Είμαστε μια ελεύθερη χώρα» τόνισε.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη στρατιωτική απειλή εδώ και 100 χρόνια» προειδοποίησε ο Παντρίντο, σχολιάζοντας την απόφαση των ΗΠΑ να αναπτύξουν ένα αεροπλανοφόρο, με τα πλοία συνοδείας του, για να στηρίξουν όπως λένε τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο του κόσμου, θα πλεύσει στην περιοχή «για να ενισχύσει τα μέσα» που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί.

Να σημειωθεί ότι, από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ προχωρούν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλοιαρίων που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική εκτός από ένα που έγινε στον Ειρηνικό. Μέχρι στιγμής είναι γνωστά δέκα τέτοια πλήγματα από τα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

ΟΗΕ: Οι απειλές των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Από την πλευρά τους, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη (21/10) και σχολιάζοντας για πρώτη φορά την κλιμάκωση της έντασης, καταδικάζουν τις «μυστικές ενέργειες» και οι απειλές χρήσης ένοπλης βίας από τις ΗΠΑ σε βάρος της Βενεζουέλας.

«Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν τις θεμελιώδεις διεθνείς υποχρεώσεις να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις ή να απειλούν με χρήση ένοπλης βίας εναντίον άλλης χώρας» αναφέρουν οι ειδικοί.

«Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή της Καραϊβικής».

