Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τα καταφύγια που δημιούργησε ο Τομ Φίλιπς στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος εξαφανίστηκε για σχεδόν τέσσερα χρόνια παίρνοντας μαζί τα τρία παιδιά του. Οι φωτογραφίες, που δημοσίευσε η αστυνομία, δείχνουν τα πρόχειρα αλλά καλά οργανωμένα καταλύματα όπου πιστεύεται ότι η οικογένεια πέρασε τον μεγαλύτερο μέρος της φυγής της.

Όπως μεταδίδει το CNN, τα καταφύγια βρίσκονταν σε απομονωμένες περιοχές βόρεια και ανατολικά του Μαροκόπα, στη δυτική ακτή της χώρας, και ήταν «καλά κρυμμένα» μέσα στην πυκνή βλάστηση. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα καταλύματα αποτέλεσαν τα βασικά κρησφύγετα της οικογένειας, επιτρέποντας στον Φίλιπς να κινείται μεταξύ ακτής, αγροτικών περιοχών και άγριας φύσης χωρίς να εντοπίζεται.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ένα ξύλινο καταφύγιο κατασκευασμένο από κορμούς δέντρων και καλυμμένο με άχυρο ή φύλλα, με τους τοίχους μερικώς εκτεθειμένους στα καιρικά φαινόμενα. Στο εσωτερικό διακρίνονται ένα υγρό, λασπωμένο δάπεδο, ένας πλαστικός κουβάς, μερικά δοχεία και ένα παχύ σχοινί δεμένο σε ξύλινο στύλο στήριξης.

Μια άλλη φωτογραφία αποκαλύπτει πιο γερή κατασκευή, επίσης φτιαγμένη από κορμούς και φύλλωμα, με ένα τραπέζι από κορμούς, τσάντες, σχοινιά και ένα κράνος κρεμασμένα από τα δοκάρια και καλυμμένα με πλαστικό μουσαμά. Υπάρχει ακόμη ένα χαμηλό καταφύγιο, τόσο μικρό που δεν επιτρέπει να καθίσει κάποιος όρθιος, το οποίο καλύπτεται πλήρως από φύλλωμα, καμουφλάροντας την παρουσία της οικογένειας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν τυχαία αυτά τα μέρη και ότι η προσέγγιση του Φίλιπς «θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη», δεδομένου ότι ήταν οπλισμένος και έτοιμος να χρησιμοποιήσει τα όπλα του.

Ο επιθεωρητής Ρος Μακέι ανέφερε ότι οι αρχές έχουν αφαιρέσει σειρά αντικειμένων από τα καταφύγια για εγκληματολογική εξέταση, με στόχο να διαπιστωθεί αν κάποιος βοήθησε τον Φίλιπς κατά τη διάρκεια της φυγής του. Όπως σημείωσε, «πιστεύουμε ότι τον βοήθησε ένας μικρός αριθμός ατόμων σε διαφορετικά στάδια τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Ο Τομ Φίλιπς εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε διαμάχη με τη μητέρα των παιδιών για την επιμέλεια. Αρχικά καταζητούνταν για μη εμφάνιση στο δικαστήριο, όμως στη διάρκεια της φυγής του οι κατηγορίες πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν σοβαρότερες, περιλαμβάνοντας ακόμη και ληστεία τράπεζας τον Μάιο του 2023.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαφάνισής του, η αστυνομία χρησιμοποίησε ομάδες έρευνας, ελικόπτερα και αεροπλάνα για να εντοπίσει τον άνδρα και τα παιδιά. Τελικά, τον εντόπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Φίλιπς άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Στη συνέχεια, σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ το μεγαλύτερο παιδί ήταν μαζί του τη στιγμή της σύγκρουσης. Τα άλλα δύο παιδιά βρέθηκαν ώρες αργότερα μόνα τους στο καταφύγιο.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο, τόσο για τη διάρκεια της εξαφάνισης όσο και για τον τρόπο που ο Φίλιπς κατάφερε να κρύψει τα παιδιά για σχεδόν τέσσερα χρόνια σε απομακρυσμένες περιοχές, δημιουργώντας αυτοσχέδια καταλύματα που εξασφάλιζαν την επιβίωση της οικογένειας. Οι φωτογραφίες των καταφυγίων φανερώνουν όχι μόνο την ευρηματικότητα αλλά και τη σχεδόν ακραία απομόνωση στην οποία ζούσαν τα παιδιά, θέτοντας νέες προκλήσεις στις αρχές όσον αφορά την προστασία και τη διασφάλιση των παιδιών.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστεί τυχόν βοήθεια που έλαβε ο Φίλιπς κατά τη διάρκεια της φυγής του, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι η διαδικασία αποκάλυψης και αποσυναρμολόγησης των καταφυγίων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ολοκλήρωση της έρευνας.

huffingtonpost.gr