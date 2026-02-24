Ο κακάπο, ο μοναδικός παπαγάλος στον κόσμο που δεν πετά, βρέθηκε κάποτε στο χείλος της εξαφάνισης λόγω του βάρους του, της αργής του κίνησης και της ευκολίας με την οποία γινόταν θήραμα. Ωστόσο, χάρη σε ένα εντατικό πρόγραμμα προστασίας, ο πληθυσμός του αυξήθηκε από μόλις 50 σε πάνω από 200 πουλιά τα τελευταία 30 χρόνια.

Φέτος, με την αφθονία των αγαπημένων καρπών του κακάπο, οι ειδικοί ελπίζουν σε ρεκόρ εκκολαπτόμενων νεοσσών τον Φεβρουάριο, γεγονός που θα φέρει το είδος πιο κοντά στη σωτηρία του. Οι κακάπο ζουν σε τρία μικρά, απομονωμένα νησιά νότια της Νέας Ζηλανδίας, ενώ η αναπαραγωγή τους είναι σπάνια και ιδιόρρυθμη, καθώς μπορεί να περάσουν χρόνια ή και δεκαετίες μεταξύ επιτυχημένων γεννών.

Ο κακάπο είναι μεγαλόσωμος, με βάρος που ξεπερνά τα 3 κιλά, έχει χαρακτηριστική μυρωδιά και ζει έως και 80 χρόνια. Η επιβίωσή του δυσκολεύτηκε με την άφιξη ανθρώπων και θηρευτών στη Νέα Ζηλανδία, οδηγώντας το είδος σχεδόν στην εξαφάνιση. Η αναπαραγωγή του εξαρτάται από την αφθονία καρπών που του αρέσουν.

Η φετινή περίοδος αναπαραγωγής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, καθώς μια κακάπο με το όνομα Rakiura έγινε διάσημη μέσω livestream, όπου παρακολουθήθηκε η εκκόλαψη του νεοσσού της. Οι επιστήμονες διαχειρίζονται προσεκτικά κάθε πτυχή της αναπαραγωγής, ανταλλάσσοντας τα αυγά με ψεύτικα για να τα εκκολάψουν με ασφάλεια.

Η προσπάθεια διάσωσης του κακάπο θεωρείται εθνικό καθήκον στη Νέα Ζηλανδία, όπου τα πουλιά αποτελούν εθνικά σύμβολα.

ertnews.gr