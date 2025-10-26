Ο Αιθίοπας Χαντούς Κεμπάτου, που απελευθερώθηκε κατά λάθος από τη φυλακή του HM Prison Chelmsford στη Βρετανία την Παρασκευή, εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα μετά από ανθρωποκυνηγητό.

Η τοπική Αστυνομία αναφέρει ότι ο Κεμπάτου συνελήφθη στην περιοχή Finsbury Park του Λονδίνου περίπου στις 8:30 τοπική ώρα το πρωί.

BREAKING: Police have arrested wrongly released sex offender Hadush Kebatu



October 26, 2025

«Πληροφορίες από το κοινό οδήγησαν τους αστυνομικούς στο Finsbury Park και μετά από έρευνα εντόπισαν τον Kebatu», δήλωσε ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζέιμς Κονγουεϊ. «Συνελήφθη από την αστυνομία, αλλά θα επιστραφεί στην επιμέλεια της Υπηρεσίας Φυλακών».

Ο Κεμπάτου είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Έσεξ και εξέτιε την ποινή του στη φυλακή από τότε. Ωστόσο, αφέθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή το πρωί, πυροδοτώντας μια τριήμερη αστυνομική επιχείρηση.

UPDATE: Officers have released CCTV of Hadush Kebatu in Dalston at around 6pm last night.



He is now carrying his belongings in a distinctive bag with avocados on.



We believe he could still be in the area. Residents are urged to report any sightings to 999 immediately. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 25, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Κεμπάτου επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο από το σταθμό Τσέλμσφορντ και εθεάθη για τελευταία φορά στις κάμερες CCTV λίγο πριν τις 8 μ.μ. την Παρασκευή σε περιοχή του Χάκνεϊ.

Μετά την είδηση της τυχαίας αποφυλάκισή του, ένας αξιωματικός της φυλακής τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντάβιντ Λάμι δήλωσε ότι ήταν έξω φρενών.

Ο πρωθυπουργός Κρι Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο».

